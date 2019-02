Zopakovala to osmkrát. ČT vyvrátila, že slova Novákové o datech vytrhla z kontextu

Před týdnem uvedla v pořadu ČT 168 hodin ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, že Češi si za drahé datové mobilní tarify mohou sami: kdyby Češi více využívali drahá mobilní data, zvedne se operátorům příjem a tarify pak zlevní. Následně však Nováková po vlně nesouhlasu nařkla ČT z vytržení svých výroků z kontextu. Televize nyní odvysílala kompletní dva rozhovory s ministryní: na záznamu své teze o ceně dat zopakovala dohromady dokonce osmkrát.

Poprvé se ministryně vyjádřila pro Českou televizi k ceně dat 14. února v Ostravě. "Protože, jak to máme zafixováno v hlavách, tak raději nejdeme přes data, jdeme přes wifinu, která není vždycky bezpečná, a vlastně tím limitujeme ten economy of scale. To znamená to množství těch dat, které se přenáší nebo které se zpracovává a které, čím je jich víc, tak je samozřejmě levnější," řekla Nováková.

"Takže tady čím více dat bude, tak tím více se budou zlevňovat právě proto, že ty odpisy těch technologií se budou promítat do ceny dat," dodala.

ČT poté kontaktovala ministryni i následující den, kdy s ní vedla rozhovor týkající se výhradně mobilních dat. Celý přepis je k dispozici na webu ČT24.cz

Na otázku proč Češi nepoužívají data, uvedla: "Já nepopírám, že když budeme srovnávat ceníkové ceny dat, tak ta jsou drahá. Proto ti lidé nepoužívají ta data. A protože toto pořád opakujeme, tak lidé se tomu vyhýbají a nemůžeme ani vést k tomu, aby se začala data intenzivněji využívat, abychom je zlevnili. To je princip economy of scale. To znamená, čím víc něco používám, čím je to větší objem, tak tím se mi tím objemem snižuje cena. Protože se větším objemem budou odepisovat ty fixní náklady, které byly na vybudování sítí. Které jsou na vybudování sítí, které jsou na údržbu sítí."

Po bouři nevole, která se po odvysílání reportáže strhla ze strany politiků i veřejnosti sama Nováková začala tvrdit, že ji redakce vytrhla z kontextu.

Na Novákové slova reagoval kromě opozice i premiér Andrej Babiš (ANO), který nejdříve uvedl, že svá vyjádření nedomyslela, nicméně následně ji podpořil s tím, že "to myslela dobře, ale špatně řekla".

Podle Babiše vláda dělá vše pro to, aby se cena mobilních dat snižovala. Premiér opakovaně jednal s jednotlivými operátory a stále není s cenou spokojen. "Faktem je, že operátoři argumentují, že mají velké investice," poznamenal. Ministryně průmyslu má podle něj pravdu v tom, že pokud lidé budou více využívat data, pro operátory to může být výhodnější.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je vyjádření Novákové k cenám mobilních dat nehorázné. "Rychlá a dostupná data jsou základem pro to, aby se Česká republika posunula v oblasti digitalizace státu a rozvoji on-line služeb. Úkolem člena vlády je zajistit, aby občané měli k těmto dostupným datům přístup, nikoli hájit cenovou politiku operátorů. Paní ministryně by především měla usilovat o co nejrychlejší vypsání aukčního řízení na nového mobilního operátora," uvedl.

Čím budou data levnější, tím víc je zákazníci podle mluvčího ISP Aliance Rostislava Kocmana budou používat a nebudou hledat bezplatné wi-fi v kavárnách. "A samozřejmě nejde jen o cenu, ale také o to, aby data v tarifu (FUP) byla dostatečná. Argument, že data jsou drahá, protože je zákazníci málo používají, je podle mě úplně mimo. Porsche taky není drahé proto, že ho lidi málo kupují a jezdí místo toho ve škodovkách," řekl ČTK.