Češi si za drahá data mohou sami, nemají používat wi-fi, míní ministryně Nováková

Češi stále platí za internet v mobilu jednu z nejvyšších částek ze všech zemí Evropy. Zatímco v cizině si lze pořídit za zhruba 750 korun na měsíc neomezená data, v Česku za tuto částku sežene zákazník tarif s kapacitou od tří do sedmi gigabajtů. Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) je však vina na straně zákazníků, nikoliv operátorů. V pořadu České televize 168 hodin řekla, že kdyby Češi více využívali drahá mobilní data, zvedne se operátorům příjem a tarify pak zlevní.

Češi platí za internet v mobilu hodně. Podle některých až příliš. Velkým kritikem drahých tarifů je například premiér Andrej Babiš (ANO). Problém drahých mobilních dat stál před dvěma lety křeslo tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). Ten nedokázal zajistit Čechům levnější volání, esemesky a hlavně internet v mobilu.

Mládkův náměstek Lubomír Bokštefl pak v únoru 2017 v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz napsal čtenáři, že pokud chce polské ceny mobilních dat, měl by odjet do Polska. Za toto tehdy dostal od Mládka důtku. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka se nechal slyšet, že jeho vláda tlačí na levnější mobilní data.

Časopis dTest nyní porovnal ceny tarifů v Česku a zjistil, že se za dva roky nic zásadního nezměnilo. Před měsícem jsme informovali o tom, že operátor O2 nabídne za 749 korun měsíčně neomezené volání a tři GB dat. Podle dTestu ovšem vyjde pět GB dat v Polsku na 241 korun, na Slovensku nabízí T-Mobile za částku 775 korun deset GB, v Česku za 799 korun čtyři GB.

Redaktoři pořadu 168 hodin z České televize se na cenu dat zeptali Mládkovy nástupnice Marty Novákové, kterou pověřil Babiš řízením ministerstva v červnu loňského roku.

Podle ministryně je však chyba na straně běžných zákazníků. Nováková argumentuje tím, že operátoři investovali miliardy korun do vybudování mobilní sítě. Češi ovšem dávají přednost veřejným wi-fi sítím, a tak musí operátoři chtít vysoké ceny po těch málo zákaznících, kteří data využívají.

Víte, proč jsou v Česku drahá mobilní data? Dozvíte se v této reportáži. Pokud ji ale sledujete na svém mobilu, máte vypnout wifi. Ministryně průmyslu radí: Pokud budete ochotni kupovat od operátora víc mobilních dat, operátor víc vydělá. A pak vám je prý zlevní. #vypniwifi Zveřejnil(a) 168 hodin dne 18. February 2019

"Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat," uvedla Nováková v ČT.

Operátoři zase na kritiku reagují tvrzením, že oficiální cenové údaje nejsou úplně směrodatné, jelikož velká část zákazníků si vyjednala lepší podmínky, než jsou tabulkové ceny. Není proto podle nich správné porovnávat tyto ceny s cenami v zahraničí. Zároveň ale odmítají zveřejnit, kolik zákazníků má možnost využívat tyto "podpultové" nabídky.

Podle Martina Drtiny, mluvčího Českého telekomunikačního úřadu, se jedná až o pětinu zákazníků. Ti by si mohli vyjednat slevu v průměru kolem třiceti procent.

Lékem na drahá data je tak podle ministryně to, aby Češi více tato drahá data využívali. "To je jedna z cest, které k tomu zlevnění povedou," uzavřela Nováková.

"Ti (operátoři) si zřejmě spočítali, že se jim vyplatí zůstat s cenami nahoře a blokovat trh a bránit konkurenci. To je stav, který vynáší více, než kdyby šli s cenami dolů. Proč toto ministryně neřekne, to je pro mě otázka," reagoval na data dTestu hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.