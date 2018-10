Omezení hypoték hraje do karet stavebním spořitelnám. Zájem o stavebko opět roste

Zájem o stavební spoření vzrostl od začátku roku o více než dvě desítky procent. I když mají spořitelny zákazníků méně, výše úvěrů roste.

Praha - Stavební spořitelny poskytly letos do konce září úvěry za 54,2 miliardy korun. To je meziroční růst o 23 procent. Lidí si půjčují stále větší částky, zatímco počet nových úvěrů meziročně poklesl. Vyplývá to z údajů všech stavebních spořitelen, které srovnala agentura ČTK.

"Hodnota průměrného úvěru roste prakticky trvale. Vysoká dynamika loňského a letošního roku vyplývá z rostoucí výhodnosti stavebního spoření pro financování nákupu nemovitosti. Zatímco hypotéky již přešplhaly 2,5procentní hranici úrokové sazby v prvním pololetí letošního roku, stavebko drží sazby úvěrů zajištěných nemovitostí zhruba o 0,2 až 0,3 procentního bodu níže," uvedl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Lidé rovněž mají větší zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, vyplývá z výsledků. Celkem letos uzavřeli zhruba 326 000 nových smluv, což je meziroční nárůst o 16 procent.

Stavební spoření je podle Šedivého v současnosti v dobré kondici, když roste zájem o úvěry i spoření a optimistický je podle něj i výhled do budoucna. Asociace čeká, že letos objem úvěrů bude zhruba 62 miliard korun. Loni to bylo podle údajů ministerstva financí 55,3 miliardy korun. Ještě větší růst očekává asociace u nových smluv. Jejich počet by měl letos činit zhruba půl milionu. Loni to bylo zhruba 426 000.

Objem poskytnutých úvěrů leden-září 2018:

Spořitelna Úvěry v milionech korun Meziroční změna Celkem smluv ČMSS 21,4 miliard korun 24 % 1 326 000 SSČS 9,4 miliardy korun 32 % 535 000 Modrá pyramida 10,4 miliardy korun - 0,4 % 533 000 Raiffeisen stavební spořitelna 11,7 miliardy korun 50 % 552 000 Wüstenrot 1,4 miliardy korun - 9 % 370 000 CELKEM 54,3 miliardy korun 23 % 3 316 000

Opatření ČNB z počátku října v souvislosti s poskytováním úvěrů zajištěných nemovitostí platí podle asociace pro hypoteční banky a stavební spořitelny rovnocenně. Nicméně u stavebních spořitelen se opatření projevuje ve vyšším zájmu klientů o spoření. "Úspory jsou totiž dnes nutnou podmínkou také pro získání hypotéky. Výhody desetiletími prověřeného principu stavebního spoření tak dnes jednoduše opět vystupují do popředí," uvedl Šedivý.

ČNB od října vyžaduje, aby dluh žadatele o úvěr nově nepřekročil devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Centrální banka již loni v dubnu doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent.