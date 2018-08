Regulované nájemné se vrací. Stát chce stavět nové byty pro žádané profese a sociálně slabé

Zhruba 20 procent bytů bude určených pro lidi v obtížné životní situaci. Na toto bydlení budou obce od státu dostávat stoprocentní dotaci. Zbývající byty budou vyhrazeny profesím, které obce potřebují, a také například seniorům nebo matkám samoživitelkám.

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí chystají výstavbu bytů s regulovaným nájemným. Roční investice by měly být zhruba dvě miliardy korun, začít se má nejpozději na jaře příštího roku. Informují o tom Hospodářské noviny (HN), kterým to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Zhruba 20 procent bytů bude určených pro lidi v obtížné životní situaci. Na toto bydlení budou obce od státu dostávat stoprocentní dotaci. Zbývající byty budou vyhrazeny profesím, které obce potřebují, a také například seniorům nebo matkám samoživitelkám. Obce by na takové byty mohly od státu čerpat výhodné úvěry. Budou se ale muset zavázat, že je po určitou dobu nebudou privatizovat.

"Nájemné by bylo určitě nižší než v klasických domech, obce ho budou regulovat," řekl HN výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. O projektu minulý týden jednal s Dostálovou i premiérem Andrejem Babišem (ANO), který výstavbu bytů podporuje.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) ale obce nejsou dostatečně motivované k tomu, aby pořizovaly bydlení pro sociálně slabé. "Nelze tedy očekávat, že budou chtít stavět bydlení pro lidi, kteří mají rozsáhlejší problémy," řekla deníku ministryně. Obcím vyčítá, že své byty privatizují, ve velkých městech navíc prý chybí pozemky.

Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně dále rostly. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky, vyplývá z červencové zprávy Hypoteční banky. Pro třetí čtvrtletí očekává, že trh bude ovlivněn blížícími se regulacemi České národní banky, která od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték.

Do konce září by se tak doba prodeje nemovitostí měla zrychlit, naopak v posledním čtvrtletí by podle ředitele odboru nemovitostí Hypoteční banky Petra Němečka měla poptávka klesnout. "Z důvodu vysokých cen a hůře dostupných hypoték dojde k odchodu části potenciálních kupujících do nájmů, což může způsobit mírný nárůst tržního nájemného," řekl již dříve ČTK Němeček.