Stavba obchvatu Příbrami by mohla začít v roce 2021, chybí ale začátek i konec

Příbram - Výstavba nejdelší části obchvatu Příbrami by mohla začít v roce 2021 a skončit o dva roky později. Záležet bude na tom, jak rychle se podaří vykoupit pozemky. Se zahájením výkupů se počítá po nabytí právní moci dokumentace pro územní rozhodnutí, sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Někteří lidé z příměstských částí mají k navržené trase výhrady. Obávají se zvýšeného hluku a prašnosti v zastavěné a rekreační oblasti. Objevila se také petice kritizující skutečnost, že výstavba obchvatu má začít druhou částí

Více než desetikilometrový jihovýchodní obchvat je rozdělen do tří úseků. Centrální komise ministerstva dopravy dala v roce 2015 zelenou druhé části dlouhé téměř šest kilometrů. Příprava zbylých dvou o délce přes čtyři kilometry a 600 metrů je pozastavena.

"Projekční příprava druhé části je ve fázi projednávání územního rozhodnutí. Na první a třetí části se bude pracovat až po vydání aktualizace prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti silničních a dálničních staveb," uvedla Ledvinová.

Právě to některé lidi znepokojuje. Tomáš Plechatý z osadního výboru Zdaboř dnes řekl, že ŘSD po prodloužení dálnice D4 potřebuje spočítat ekonomickou návratnost a schází záruka, že obchvat vybuduje celý. Poukázal na to, že druhá část je v podstatě spojovací silnicí mezi Bohutínem a Brodem.

"Což je fajn, určitě to uleví Březovým Horám, ale na druhou stranu to nevyřeší vůbec problém Příbrami jako takové," míní Plechatý.

Na totéž upozorňuje petice obyvatel Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína a Žežic. Výstavba druhé části bez zbylých dvou by podle ní byla polovičatým řešením. "Doprava bude svedena do ulice Milínské a následně do středu staré části města Příbrami," stojí v petici. Plechatý uvedl, že zdabořské spolky mají výhrady proti celé trase, jak je navržena.

"Hlavními důvody jsou výrazné zvýšení hlučnosti a prašnosti a zvýšení hustoty dopravy na stávajících komunikacích, například ve Zdabořské ulici," dodal. Připomněl, že v minulosti se uvažovalo o severním vedení obchvatu.

ŘSD uvádí, že stavba odvede dopravu mezi Bohutínem a Brodem, která by jinak pokračovala z Bohutína po Rožmitálské ulici přes Vysokou Pec, Havírnu na Březové Hory.

"V těchto obcích výrazně klesne průjezd automobilů, zlepší se bezpečnost, hlučnost a prašnost. Dále bude vyřešen zcela zásadní problém Březových Hor, a to z hlediska poddolování daného území a zákazu průjezdu těžké nákladní dopravy," uvedla Ledvinová.

Nejzásadnějšími připomínkami města a obyvatel se podle ní ŘSD zabývá na společných jednáních. Jde zejména o propojení cyklostezek, přístupových komunikací do jednotlivých obcí a přístupů na pozemky. Nejbližší setkání je nachystáno na úterý do Příbrami.

Jihovýchodní obchvat, plánovaný už před rokem 1989, je navržen jako nedělená dvoupruhová komunikace. První část povede od křižovatky u místní části Nová Hospoda až po křížení se silnicí I/66 u místní části Brod. Druhá část zahrnuje úsek od napojení na silnici 1/18 u obce Bohutín až po křížení silnic 1/66 a III/1912 nedaleko Ornova Mlýna.

Třetí část představuje vybudování okružní křižovatky v místě křížení silnice 1/18 a ulice Evropské v katastrálním území Dubno - Nová Hospoda. Výstavba všech tří částí by měla stát podle dřívějších informací 1,3 miliardy korun.