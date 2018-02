Ministr Ťok zvažuje zákaz předjíždění pro kamiony na tříproudových dálnicích a v okolí uzavírek

před 6 hodinami

Praha - Ministr dopravy v demisi Dan Ťok zvažuje zavedení zákazu předjíždění pro kamiony na dálnicích. Zřejmě by ale nešlo o plošný zákaz, ale o omezení například v okolí uzavírek nebo tam, kde mají dálnice tři pruhy. Ťok to řekl novinářům. Na záměr upozornil deník Právo.

"Určitě tam, kde jsou tři pruhy. Přišel, pokud vím, požadavek při opravách D1, aby tři kilometry před uzavírkou a za uzavírkou byl zákaz předjíždění kamionů, tam si to také dovedu představit," uvedl Ťok. Podle něj nebude k opatření nutná změna zákona, ale stačí rozhodnutí ministerstva dopravy jako správního úřadu o umístění dopravních značek.

Předjíždění dvou kamionů na dálnici bývá velmi zdlouhavé, protože předjíždějící kamion musí dodržovat maximální povolenou rychlost, která se příliš neliší od rychlosti předjížděného vozidla. Kvůli tomu vznikají v provozu nebezpečné situace.

Podle Práva by byl zákaz předjíždění těžkých nákladních aut zvláště potřebný pro ty zimní dny, kdy se na vozovce tvoří souvislá vrstva ledu nebo je sněhová vánice. Ministerstvo dopravy by podle Ťoka spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic mělo vytvořit krizový plán, co v takových situacích dělat.