Veterináři změnili názor. Výslužku ze zabijačky si bude moci odnést skoro každý

před 50 minutami

Veterináři přizpůsobili své pojetí výkladu ministerstva zemědělství, osobou blízkou se tak nerozumí jen příbuzní. Výslužky ze zabijačky si bude moci odnést v podstatě kdokoliv, maso se však nesmí prodávat. Novela zákona, která předávání výslužek umožňuje, platí od listopadu. Do konce října platilo, že maso z domácí zabijačky mohly jíst pouze osoby z domácnosti, kde se poráželo.

Praha - Výslužky ze zabijačky se budou moci rozdávat prakticky libovolně, nejenom příbuzným. Veterináři přizpůsobili své pojetí výkladu ministerstvu zemědělství, dnes to řekl za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Před dvěma dny na tiskové konferenci zástupci veterinární správy uvedli, že mělo jít o osoby blízké podle občanského zákoníku, tedy příbuzné v přímé řadě.

"Státní veterinární správa přizpůsobí své pojetí definici ministerstva zemědělství. Ministerstvo zastává, jako předkladatel novely, výklad osoby blízké v širším slova smyslu, dle něhož mohou pod tuto definici spadat také přátelé či sousedé," uvedl Majer.

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se tak výslužka může dát prakticky komukoliv. "Lidé mohou darovat bez hrozby sankce produkty ze zabijačky, tak jak to ostatně celé generace dělají. Veterinární zákon umožní darovat výslužku ze zabijačky nejen rodině, ale i osobě blízké. A osobou blízkou je každý, kdo by újmu druhého považoval za újmu vlastní. A to může být na vesnici prakticky každý," uvedl ministr.

Veterináři zdůrazňují, že se výslužky nemají prodávat. "Jako rozpor se zákonem bude jednoznačně hodnocen nález produktů z domácí porážky na trhu, například ve veřejném stravováním," dodal Majer. Kontrola domácích porážek se podle něj bude provádět pouze ze zdravotních a nákazových důvodů.

Novela zákona, která předávání výslužek umožňuje, platí od listopadu. Do začátku měsíce platilo, že dobroty z domácí zabijačky mohly jíst pouze osoby z domácnosti, kde se poráželo.

Novela také povoluje možnost domácích porážek skotu mladšího šesti let. V jednom hospodářství ale budou moci chovatelé ročně porazit nejvýš tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety. Zkrátit se má rovněž nahlášení domácí porážky veterinářům z jednoho týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele.

Pokud si například tele zlomí nohu, bude moci být poražené i bez předchozího schválení. Bude k tomu ale muset dát souhlas soukromý veterinární lékař a následně bude nutné to státním veterinářům hlásit.

Domácích zabijaček prasat dlouhodobě ubývá. Jitrnice, ovar či tlačenku z vlastnoručně vykrmeného prasete si dopřeje rok od roku stále méně lidí. Podle odhadu ministerstva zemědělství bylo loni v Česku na domácích zabijačkách poraženo 100 000 prasat, o rok dříve 110 000. Před desetiletím bylo při domácích zabijačkách poraženo 190 000 prasat ročně.

Veřejné zabíjení prasete před celou vesnicí je zakázané už zhruba 50 let. "Zvíře má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a tento akt by neměl být žádným 'divadlem'," uvedli už dříve veterináři.