Vejce prudce zdražují, výrobci se radují. Proč roste cena i v Česku, když slepic neubylo?

V Evropě bylo kvůli jedovatému fipronilu zlikvidováno přes milion nosnic, kterých je nyní nedostatek a to se promítá do cen vajec i v českých obchodech.

Praha - Plato deseti vajec koupíte nyní v tuzemských obchodech nejčastěji za 40 korun. To je o tři koruny více než před měsícem a o pět korun více než na začátku letošního roku. Vyplývá to z vyjádření řetězců Billa, Lidl a Tesco, jejichž zástupci současně očekávají, že do konce roku cena ještě stoupne.

Podle Gabriely Dlouhé, šéfky Českomoravské drůbežářské unie, je pravděpodobné, že vejce před Vánoci, kdy poptávka po nich tradičně stoupá, zdraží na pět korun za kus, tedy 50 korun za plato.

Důvod? Na vzájemně propojeném evropském trhu je nyní málo vajec. "Ceny rostou v celé Evropě - nejvíce v Belgii, Nizozemsku, Německu a Polsku," říká Dlouhá. Právě z Belgie a Nizozemska, kde výrobci vajec od začátku srpna zdražili o více než polovinu, pochází důvod současného růstu cen.

Jde o takzvanou fipronilovou kauzu, která vypukla právě na začátku srpna. Do belgických, nizozemských a následně i německých chovů se dostal pančovaný dezinfekční prostředek, který obsahoval i toxický fipronil. Ten se používá například na odblešení, ale nesmí se aplikovat na zvířata, jejichž maso či třeba právě vejce konzumují lidé.

To se ale přesně stalo. V důsledku toho se pak musely nejen stahovat miliony vajec z evropských obchodů, ale také zabít zasažené slepice. "V Evropě bylo kvůli jedovatému fipronilu zlikvidováno přes milion nosnic. Těch je nyní nedostatek, což se promítá do cen. Meziročně nám vzrostla nákupní cena od dodavatelů o téměř 40 procent," říká Pavla Hobíková, mluvčí řetězce Globus.

Ceny v českých obchodech rostou i přesto, že tuzemské výrobce, od nichž řetězce nakupují větší část vajec, problémy s fipronilem přímo nezasáhly, a slepice proto vybíjet nemuseli. Ceny českých výrobců však zvyšuje zájem ze zahraničí - a kvůli tomu zase klesá počet dostupných tuzemských vajec pro zdejší řetězce. Obchodníci pak musí nakupovat i vejce ze zahraničí.

Nejčastěji - zhruba v polovině případů - se do Česka vozí vejce z Polska. I tam výrobci za poslední tři měsíce ceny zvedli zhruba o polovinu.

Rychlý obrat čekat nelze. Do konce roku ceny v obchodech s největší pravděpodobností dál porostou.

"S ohledem na čas potřebný pro odchov nových nosnic lze očekávat náhradu produkce vajec v řádu několika měsíců," říká mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

"Dá se předpokládat, že cena vajec ještě poroste, nicméně o kolik procent, závisí na dodavatelích," dodává Dana Bratánková, mluvčí prodejen Billa.

Na konci roku rostou ceny vajec pravidelně, což potvrzuje i pohled na data Českého statistického úřadu. Zatímco průměrná cena jednoho vejce v obchodech na konci srpna roku 2016 dosahovala 2,49 koruny, v prosinci to bylo 3,29 koruny. Pravidelný trend bude letos ještě znásoben kvůli nedostatku vajec.

Zatímco spotřebitelé vyšší cenu vajec nevítají, výrobci mají z aktuálního vývoje radost. "Dosud byla v České republice výroba vajec na úrovni rentability a postupně se dostává na výrobní náklady," říká šéfka drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Její pohled na věc sdílí i ministerstvo zemědělství.

"Ceny vajec jsou dlouhodobě na nízké úrovni a komplikují rozvoj sektoru, protože dlouhodobě nízká ziskovost, nebo dokonce ‎ztrátovost produkce omezuje rozvoj podniků, které jsou pod významným tlakem dovozu," uvádí mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Průměrná cena za jedno vejce u výrobců činila v září 1,81 koruny, vyplývá ze statistik Státního zemědělského fondu. V obchodech stálo vejce podle statistiků v září průměrně 3,22 koruny. V říjnu ceny dál výrazně rostly, konečné statistiky za tento měsíc ještě k dispozici nejsou.