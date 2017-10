Chovatelé více než pěti fen je musí nově registrovat. Množírny má omezit i povinné čipování psů

před 31 minutami

Od 1. listopadu začíná platit novela veterinárního zákona. Lidé musí povinně registrovat chovy s pěti a více fenami, kterým je více než rok.

Praha - Od listopadu musí chovatelé psů povinně registrovat chovy s pěti a více fenami, kterým je více než rok. Stát tak chce omezit takzvané množírny. Změnu přináší novela veterinárního zákona.

Od roku 2020 se budou muset všichni psi povinně značit čipem, a to v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku. Pro veterinární správu by tak mělo být lehčí při kontrolách zjistit, zda pes pochází z množíren. Kritici ale tvrdí, že množírny budou dál opouštět neočipovaná mladší zvířata, například osmitýdenní štěňata.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád dnes řekl, že do budoucna se počítá s centrální evidencí psů. Veterináři o tom chtějí jednat se zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Povinnost zaregistrovat chov mají chovatelé do sedmi dní od okamžiku, kdy budou mít pět fen. Státní veterinární správa chce informace sbírat pomocí online formuláře. Chov lze zaregistrovat i dříve, než bude pěti fenám přesně rok.

Vládní novela také počítá s tím, že útulky pro opuštěná zvířata budou nově povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Semerád odmítl obavy, že lidé, kteří se starají o toulavé psy, kvůli novým povinnostem skončí svou činnost.

"Ten, kdo se o takové zvíře stará, by měl úzce spolupracovat s obcemi, které mají zřizovat útulky. Pokud někdo sbírá toulavá opuštěná zvířata, není útulkem a nikde to na obecním úřadu nehlásí, tak bych řekl, že je až krade," řekl šéf veterinární správy. O toulavých zvířatech by tak podle něj měl být záznam.