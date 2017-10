Rybářský lístek půjde nově získat na celý život. Ve hře je i prodloužení doby lovu

před 45 minutami

Zájemci mohou od listopadu získat rybářský lístek na dobu neurčitou za poplatek 1000 korun. Další novinkou, u které není ještě jasné, kdy by měla začít platit, je prodloužení doby lovu.

Praha - Od listopadu bude možné zažádat si o rybářský lístek na dobu neurčitou, tedy prakticky nastálo, za 1000 korun. Umožňuje to novela vyhlášky ministerstva zemědělství, uvedla mluvčí úřadu Markéta Ježková. Český rybářský svaz očekává o nový lístek zájem.

Ministerstvo již připravuje další novelu, podle které bude možné lovit ryby v mimopstruhových rybářských revírech od čtyř hodin ráno do půlnoci po celý rok, s možností krátit dobu podle místních potřeb. Doba hájení jednotlivých druhů ryb zůstane zachována.

"Je zde nově zaveden, k nedávno zřízenému 30dennímu rybářskému lístku, právě doživotní rybářský lístek - neboli rybářský lístek na dobu neurčitou. Správní poplatek za lístek na dobu neurčitou je 1000 korun," uvedla Ježková. Bude také nadále možné pořídit si lístek na rok, tři roky nebo na deset let.

Další novinkou, u které není ještě jasné, kdy by měla začít platit, je prodloužení doby lovu. V současnosti je po většinu roku doba lovu kratší než plánovaných čtyři až 24 hodin, podle toho, jaký je měsíc. Přes léto platí od čtyř do půlnoci, během roku se zkracuje, přes rok jsou tak čtyři různá časová pásma. Nově by to mohlo být od čtyř hodin ráno do půlnoci po celý rok, místní spolky by si mohly dobu lovu upravovat. To se nelíbí Českému rybářskému svazu.

Podle jednatele svazu Jana Štípka by si rybáři museli v každém revíru zjišťovat informace o době lovu, a úprava by tak nebyla zjednodušením, po kterém svaz volá. S prodloužením doby lovu v podzimních a zimních měsících ale souhlasí. Podle návrhu svazu by se od dubna do září mohlo lovit od 4 do 24 hodin, od října do března od 5 do 22 hodin, ale plošně.

"V souvislosti s globální změnou klimatu se u nás otepluje a září v posledních letech připomíná spíše prodloužený srpen - proto bylo září v návrhu 'připočteno' mezi letní měsíce a umožní nám lov velkých kaprů, sumců a dalších druhů ryb do sytosti," řekl pracovník svazu Pavel Vrána.

V novele by se neměla měnit doba hájení jednotlivých druhů ryb. "Tento návrh novely v nejbližších dnech projedná vedení ministerstva zemědělství a v případě shody v rámci resortu začne legislativní proces projednání návrhu," dodala mluvčí.