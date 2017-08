V Hostivaři má vzniknout nová tramvajová smyčka. Usnadní přechod z metra

před 7 hodinami

Praha - U konečné stanice pražského metra Depo Hostivař vznikne nová tramvajová smyčka. Vyplývá to z databáze EIA. Stavba by měla začít i skončit v roce 2020. Cílem záměru je přivést tramvaje přímo k výstupu z metra a zlepšit tak přestup pro cestující. Infografika Praha v roce 2030. Podívejte se, kde vznikne 30 nových tramvajových tratí projít infografiku "Tramvajové linky nebudou končit na tramvajové smyčce Černokostelecká, ale budou vedeny až ke stanici metra Depo Hostivař," píše se v oznámení záměru. Nové obratiště by mělo nahradit to nynější v Černokostelecké. Přestup na autobusy bude zachován. Změny se dotknou provozu záchytného P+R parkoviště, které je na východ od chystaného obratiště. Jeho provoz bude zachován, ale ve zmenšeném rozsahu. Hlavní město se chce v budoucnu soustředit na rozvoj tramvajové dopravy, která je podle vedení magistrátu ekologičtější než autobusy. V následujících letech chce dopravní podnik začít stavět tři tratě a dvě smyčky. Nové obratiště by mělo vzniknout také na Zahradním Městě v kombinaci s železniční zastávkou, kterou chce poblíž umístit Správa železniční a dopravní cesty. Praha nedávno získala územní rozhodnutí pro výstavbu tramvajové tratě z Modřan na Libuš, v pokročilém stádiu přípravy jsou i tratě z Divoké Šárky na Dědinu a ze Sídliště Barrandov přes Holyni do Slivence.

