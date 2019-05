Fiat Chrysler potvrdil jednání o fúzi s francouzským Renaultem

před 1 hodinou

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) potvrdila jednání o fúzi s francouzským Renaultem. Spojením by podle agentury Reuters vznikl lídr na světovém automobilovém trhu. Fiat ve svém sdělením uvedl, že 50 procent vzniklého podniku by připadlo akcionářům FCA a 50 procent by vlastnili akcionáři Renaultu.

Tlak na spolupráci výrobců automobilů zvyšuje potřeba elektrifikace, investic do technologií pro propojená a autonomní vozidla a také zpřísnění emisních předpisů. Společnosti Fiat Chrysler a Renault by společně mohly získat tržní kapitalizaci na úrovni 33 miliard eur (asi 852 miliard Kč).