Náměstek chce vyřadit deník, který patří pod Mafru, z tendru na distribuci v metru

Deník Metro, který patří do vydavatelství Mafra vlastněného Agrofertem, by měl být vyřazen z aktuálního tendru na distribuci denního tisku v pražském metru. Myslí si to primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), podle kterého premiér Andrej Babiš (ANO) stále fakticky vlastní Agrofert, a jeho firmy by neměly profitovat z veřejných zakázek kvůli střetu zájmů.