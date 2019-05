Praha vlastní 1300 prázdných bytů. Většinou jsou zdemolované, na opravy chybí miliony

Praha spravuje téměř 1300 neobydlených městských bytů. Vyplývá to z analýzy radního pražského magistrátu Adama Zábranského (Piráti), kterou má k dispozici deník E15. Prázdné byty jsou často ve špatném nebo dezolátním stavu. Magistrát nyní slibuje, že na jejich opravu dá až půl miliardy korun.

Pražské městské části mají dohromady zhruba 23,5 tisíce bytů, z toho je prázdných 1291, tedy více než pět procent. "Rekonstrukce jsou finančně náročné. Je možné, že na to městské části neměly peníze nebo se jim do toho nechtělo investovat, protože návratnost investice může být několik let," řekl podle E15 Zábranský.

Magistrát se chystá letos vypsat výzvu a radnice si budou moci zažádat o peníze na rekonstrukce. Instituce hodlá dotační program pokrýt z městského fondu dostupného bydlení. Celkové náklady by se mohly vyšplhat až na půl miliardy korun, odhaduje Zábranský. Ve fondu je přitom nyní 1,4 miliardy korun.

Nápad vítá například radnice Prahy 1. Centrální městská část už podle mluvčí Kateřiny Písačkové vytipovala 20 bytů k rekonstrukci, a to za celkovou částku 26 milionů korun. Praha 10 ale třeba na magistrátní peníze čekat neplánuje a prázdné byty se hodlá zrekonstruovat už letos.

Nové byty zdražily o pětinu

Ceny nových bytů v Praze přitom dál rostou a jejich počet stále neuspokojuje poptávku, ukázala poslední čísla developerských společností.

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci března meziročně vzrostla o 18,2 procenta na 104 666 korun za metr čtvereční. Počet volných bytů v nabídce developerů v prvním čtvrtletí letošního roku zůstal na 5400 jako na konci loňského roku.

"V dalších měsících průměrná cena nejspíš ještě mírně poroste, ale už ne tak dramaticky. Nižším cenám by samozřejmě napomohla zvýšená nabídka nových bytů," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Zlom v cenovém vývoji s novými byty nastal v polovině roku 2015. Do té doby se jejich ceny v hlavním městě za dva roky zvýšily o dvě procenta. Aktuálně jsou však v porovnání s červnem 2015 vyšší o 88 procent.

I kvůli vysokým cenám nemovitostí roste v Praze zájem také o nájemní bydlení. Poptávka po něm se meziročně zvýšila o desítky procent, uvedly v březnu realitní společnosti. V Praze průměrná cena za pronájem bytu 2+1 v paneláku nyní činí 15 000 korun bez poplatků a cihlový byt stejné velikosti stojí 18 000 až 19 000 korun. Na konci roku 2018 činilo v Praze průměrné nájemné 340 Kč za metr čtvereční.