+47 fotografií

To je ona. Nejstarší schránka používaná v českých zemích. Je ze dřeva a v horním víku má malý otvor na psaníčka. Na poštách se první schránky objevily 1. června 1817. Nakazoval to císařský dekret. Jako první schránky používaly pošty staré truhly, které přemalovaly do barev rakouského mocnářství - černé a žluté. Schránka na obrázku pochází z Jihlavy, kde byla vyrobena ze starší dřevěné truhly ve 20. až 30. letech 19. století. Foto: Česká pošta, Poštovní muzeum