Bez provize a s právem vrátit peníze do tří hodin. Sněmovnou prošlo omezení směnáren

Pravidla pro směnárny se už brzy výrazně zpřísní. Poslanci ve středu schválili novelu zákona o směnárenské činnosti, která posílí postavení klientů směnáren. Pro hlasovalo celkem 157 poslanců, proti bylo jen pět zástupců ODS.

Návrh ministerstva financí nyní projednají senátoři. Pokud jej schválí, začnou nová pravidla pro směnárníky platit měsíc po tom, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman.

Každý člověk by například mohl vyměněné peníze do tří hodin směnárně vrátit, šlo by to s částkami do tisíce eur. Limit navrhuje ministerstvo proto, aby zamezilo zneužití služby spekulanty, kteří sázejí na změnu kurzu. Vláda původně navrhovala lhůtu dvě hodiny, ale poslanci ji na návrh svého kolegy Patrika Nachera (ANO) o hodinu prodloužili.

Směnárníci budou mít také zakázáno požadovat za provedení obchodu úplatu. Provizi si ale mohou promítnout do směnného kurzu.

"Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru hlavního města, nedělají Česku dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu naúčtují poplatek 28 procent," říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na novele spolupracovalo ministerstvo s Českou národní bankou.

V centru Prahy a na dalších turisticky lákavých místech využívají směnárny především cizinci. Jsou proto nejčastějším terčem triků nepoctivých směnárníků. Za výměnu peněz některé směnárny žádají až třicetiprocentní provizi, kurzy měn se od toho, který stanovuje Česká národní banka, odchylují běžně o desítky procent. Podvedení lidé dnes nemají možnost, jak své peníze dostat zpět.

"Směnárny okrádají klienty a poškozují tak jméno Česka. Osobně jsem v centru Prahy zažil, jak paní z Říma, která sem přijela na víkend, trávila noc tím, že stála u směnárny a odrazovala další lidi, ať tam nechodí," uvedl dříve pro HN poslanec Jan Farský (STAN). Ten spolu s kolegou Vítem Rakušanem přišel s řešením v dubnu.

Ve sněmovně ale jejich návrh narazil. "Bohužel neprošel do druhého čtení s tím, že vláda připravuje vlastní ucelenou novelu. My jsme chtěli návrh schválit rychle, aby mohl platit ještě pro tuto sezonu," dodal Rakušan.

Podle zástupců ministerstva financí je současný návrh propracovanější. Na rozdíl od Starostů po směnárnách například požaduje, aby jejich kurzovní lístek byl přehlednější. Směnárníci budou muset informovat o směru směny výrazy "nakupujeme" a "prodáváme". Nyní směnárny často používají slova "nákup" a "prodej", což klienty může zmást. Skončí i speciální VIP kurzy.

Lidé navíc budou moci do tří hodin odstoupit i od nákupu doplňkových služeb. Směnárny například turistům za stovky korun prodávají mapy, které mohou v infocentrech sehnat zdarma.

Na směnárny dohlíží ČNB, která jim loni udělila 15 pokut celkem za dva miliony korun.