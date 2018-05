Podnikatelské odbory žádají změny u EET. Chtějí méně kontrol a konec Účtenkovky

před 1 hodinou

Účtenka při nákupu nad padesát korun a pouze, když si o ní zákazník řekne. Tak si představují změny EET podnikatelské odbory.

Praha - Podnikatelské odbory požadují, aby finanční správa měla závazné limity pro udělování pokut v případě elektronické evidence tržeb (EET).

Dále by měl být prodej do 50 korun osvobozen od povinnosti evidovat tržby a vydávat účtenku a měla by se zavést praxe, kdy je účtenku prodávající povinen vydat na vyžádání zákazníkem. O požadavcích dnes na tiskové konferenci informoval předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Odbory dále požadují snížení počtu kontrol EET a uhrazení prokazatelných nákladů souvisejících s EET všem podnikatelům. Žádají i zrušení účtenkové loterie a pravomoci Celní správy kontrolovat EET.

Podle odborů finanční správa jedná proti malým podnikatelům neoprávněně a samoúčelně. "Za 16 měsíců bylo zkontrolováno 78 procent podnikatelů registrovaných k EET. To je kontrolní aktivita, která nemá ve státní správě obdoby. Kontroly EET mají spíše rysy trestné výpravy než činnosti státu," uvedl Bábek.

Upozornil, že kontroly EET se mají řídit správním řádem, kde doložit důkazy má státní správa. "To finanční správa ignoruje. Navíc ústavní soud uvedl, že pokuty nemají mít likvidační charakter," řekl Bábek.

Maximální možnou pokutou 500 000 korun správa podle něj odůvodňuje tím, že pokuta 15 000 korun za nevystavení účtenky není tolik, protože jsou to jen zhruba tři procenta možné výše pokuty. "Proto žádáme, aby byl pro kontrolující úředníky přijat závazný postup stanovování pokut," dodal Bábek.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Ústavní soud loni 15. prosince zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET.

S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách.

Třetí vlna EET se měla od letošního března 2018 týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.

Podle nedávného vyjádření ministryně financí v demisi Aleny Schillerové (ANO) by pro další obory podnikání mohla EET začít platit nejdříve od poloviny příštího roku. MF v polovině března poslalo k připomínkám novelu zákona o EET.