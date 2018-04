Výjimka z EET je šitá pro přivydělávajícího zaměstnance, ne pro řemeslníka, říká Havlíček

před 41 minutami

Podmínkou pro výjimku z EET bude, že řemeslník neplatí DPH a jeho příjmy nepřesáhnou 200 tisíc korun v hotovosti. Nejlepší by byl ovšem rakouský model, říká předseda asociace malých podnikatelů Havlíček.

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prosazuje nová pravidla pro malé podnikatele, aby nemuseli nést plnou zátěž elektronické evidence tržeb. Podnikatel by mohl požádat o zvláštní off-line režim s pokladními bločky, které bude daňové správě jednou za měsíc předkládat.

Podmínkou bude, že neplatí DPH a jeho příjmy nepřesáhnou 200 tisíc korun v hotovosti. "Diskuse s podnikatelskými svazy a komorami mě přesvědčila, ať kritériem není příjem nebo obrat, ale objem hotovostních plateb," prohlásila ministryně v nedávném rozhovoru pro týdeník Ekonom.

Jenže rozhodně ne všechny podnikatelské svazy souhlasí. Asociace malých a středních podniků a živnostníků proti 200tisícovému limitu protestuje. "Asociace považuje navržený limit 200 tisíc za příliš nízký, dlouhodobě se kloní k hranici 500 tisíc," říká expert sdružení pro legislativu Věroslav Sobotka. Podle něj tak nízký limit typově využije zaměstnanec, který si přivydělává miniaturním podnikáním, malý řemeslník však už se vejde těžko.

"Limit 200 tisíc by dával smysl u zaměstnanců, kteří si jako OSVČ pouze přivydělávají. Pro podnikatele, kteří mají příjem jenom z podnikání, nemůže po odečtení všech nákladů takový příjem k vlastní obživě stačit. Pokud chceme udržet podnikání na venkově či zachovat obslužnost venkova, nelze vytvářet další bariéry zvyšováním nákladů na on-line evidenci tržeb," doplňuje Sobotka.

Aby off-line režim fungoval dobře i pro živnosti, je podle asociace potřeba zvednout limit na více než dvojnásobek, na půl milionu. "Řemeslníci, kteří využijí na větší zakázky faktury s platbou bankovním převodem, se do limitu v rámci tržeb v hotovosti bez problémů vejdou," je přesvědčen Sobotka.

Ministryně takové zvýšení limitu zatím odmítá, byť uznává, že to bude jistě ještě předmětem politických debat. Návrh opozičních poslanců, který nyní putuje sněmovnou, aby EET platila jen pro plátce DPH, tedy podnikatele s obratem nad milion korun, je pro ni už zcela nepřijatelný. "Určitě bych uvítala, kdyby opoziční pozměňovací návrh schválen nebyl," řekla v rozhovoru.

Podle šéfa asociace Karla Havlíčka by bylo nejlepší, aby EET fungovala, ale ne pro ty nejmenší. Poukazuje na sousední Rakousko, kde v roce 2016 také zavedli svou verzi evidence tržeb, ale registrační pokladnu si museli koupit jen podnikatelé s ročním obratem přes 15 tisíc eur (asi 400 tisíc korun). "Rakouská cesta je nejrozumnější volba," říká Havlíček.

Projekt EET jako takový ale podporuje a upozorňuje, že rozšířená výjimka by nemusela znamenat, že by se sami malí živnostníci k evidenci vůbec nehlásili. Musela by ale být dobrovolná a výhodná. "EET není povinná, ale pokud si ji podnikatel zavede, dostane nějaký, například administrativní, benefit, kdy bude mít jednodušší výkaznictví či nabídku elektronického zpracování výdajového paušálu. Tedy nikoliv nařízení, ale motivace," navrhuje Havlíček.