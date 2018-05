Pražský dopravní podnik založí společný podnik s Pentou kvůli výkupům pozemků metra D

Společný podnik nebude za celou dobu své existence vyplácet dividendy a veškeré jeho zisky se použijí na splácení úvěrů na výstavbu metra.

Praha - Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) a investiční skupina Penta Investments plánují kvůli výkupům pozemků pro první úsek trasy metra D založit společný podnik.

Penta, která je vítězem veřejné soutěže na strategického partnera, ve společném podniku získá 51 procent a firma tak bude moci nabízet za pozemky tržní cenu.

Díky tomu by výkup a získání stavebních povolení mohly trvat do čtyř let a za další tři až čtyři roky by na trase Pankrác - Písnice mohly vyjet první vlaky. Uvedli to dnes zástupci DPP.

DPP vloží do společného podniku 318,5 milionu korun a získá v něm 49 procent. Penta vloží 331,5 milionu korun. Celkový rozpočet společného podniku je 6,5 miliardy korun, což je 15 procent celkových nákladů na výstavbu metra. Kapitál společného podniku pokryje desetinu rozpočtu celého projektu, na zbytek si bude společný podnik brát bankovní úvěry.

Cílem podniku je co nejrychleji vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu metra D, umožnit DPP získat stavební povolení na celou trasu, zajistit výstavbu nadzemních výstupů a mostu přes Nádraží Krč. Současně má těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu metra. Společný podnik nebude stavět tunely metra, stanice ani vestibuly. Jejich výstavbu bude i nadále zajišťovat samotný DPP.

"Dopravní podnik ani hlavní město Praha dlouhodobě nejsou schopné vykoupit potřebné pozemky a získat stavební povolení pro výstavbu trasy I.D pražského metra z Pankráce do Písnice," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Podle současné legislativy nemůže za pozemky nabídnout cenu, kterou požadují jejich vlastníci. Ti chtějí třikrát až desetkrát víc, než kolik činí znalecký odhad. DPP ani hlavní město Praha však nemohou nabídnout více než 15procentní navýšení znaleckého odhadu, protože pro vyšší cenu nemají ekonomické zdůvodnění.

Naopak soukromý kapitál může za pozemky nabídnout tržní cenu, protože na rozdíl od DPP může proti vysoké ceně pozemků postavit budoucí zisky z developerských projektů.

Společně se strategickým partnerem bude společný podnik zakládat projektové společnosti, které budou mít na starosti stavbu jednotlivých developerských projektů. Zisk z těchto developerských projektů se bude dělit mezi společný podnik a Pentu v poměru podle výše obchodních podílů v jednotlivých projektových společnostech.

Společný podnik nebude za celou dobu své existence vyplácet dividendy a veškeré jeho zisky se použijí na splácení úvěrů na výstavbu metra. Penta bude povinna převést svůj podíl ve společném podniku na DPP zdarma nejpozději do 15 let.

Bankovní úvěry bude společný podnik splácet z peněz poskytnutých DPP postupně tak, jak bude dokončovat jednotlivé fáze výstavby. DPP tak bude platit teprve v okamžiku, kdy například budou vykoupeny pozemky nebo hotové jednotlivé stavby. I přesto, že DPP bude mít v podniku menšinový podíl, bude mít v dozorčí radě dva ze tří členů a bude nominovat předsedu představenstva a generálního ředitele.

Na důležitá rozhodnutí přesně vymezená ve smlouvě bude představenstvo potřebovat 100 procent hlasů a v některých případech i předchozí 100procentní souhlas valné hromady.