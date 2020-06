Kde s rouškou a kde bez. Změna pravidel vyvolává chaos, někde se změní i během jízdy

Cestování veřejnou dopravou v Česku se od této středy vrátí téměř do normálu. Lidé budou moct odložit roušky v městské, regionální i vnitrostátní dálkové dopravě. V pondělí to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, které ale stanovilo dvě výjimky. Povinnost mít zakrytá ústa a nos zůstane v platnosti ve veřejné dopravě ve vybraných oblastech Moravskoslezského kraje a při jízdě pražským metrem.

Nařízení nosit roušku v metru i po 1. červenci zdůvodnila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová dvěma argumenty. Jednak podle ní tímto typem dopravy každý den cestuje více lidí než tramvajemi nebo autobusy, a to navíc mnohdy z jednoho konce města na druhý včetně mimopražských obyvatel.

S příchodem horkých letních dnů by pak podle ní někteří lidé nemuseli dobře snášet nošení roušek v tramvajích a autobusech, kde v šedesáti procentech vozů není klimatizace.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová to označila za kompromis, jak zabránit kolapsům z horka u lidí, kteří by v těch neklimatizovaných museli mít roušku.

Podobně se už v neděli na Twitteru vyjádřil také pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Pokud je mi známo, tak jde o určitý kompromis mezi ideálem epidemiologů a v praxi snesitelnou realitou v létě, kdy významná část tramvají a autobusů v našem městě nemá klimatizaci (zatím)," odpověděl na dotaz jednoho z uživatelů na sociální síti.

Zdůvodnění chybějící klimatizací se od ministerstva zdravotnictví dostalo také Pražské integrované dopravě. Mluvčí PID Filip Drápal pro Aktuálně.cz dodal, že pokud cestující budou chtít kromě metra nosit roušky nadále i v dalších typech městské dopravy, rozhodně jim v tom nebude nikdo bránit.

Například dopravce Leo Express pak pasažérům výslovně radí, aby roušky neodkládali. "Cestujícím je doporučujeme dále nosit a zároveň budou na našich palubách i nadále k dispozici zdarma. Dál je budou nosit i naši zaměstnanci," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí firmy Emil Sedlařík.

"Kromě toho zachováváme další opatření, jako je nejen dezinfekce vlaku několikrát denně při obratu, ale také dezinfekce každé sedačky i během jízdy, než si na ni sedne nový cestující. Každý cestující si tak v našich vlacích sedá na dezinfikované místo," doplnil Sedlařík.

ČD využije informačních letáků

Bez roušky se od 1. července obejdou také cestující ve vlakové dopravě. "Povinnost zakrývat si dýchací cesty nebude ve všech vlacích dálkové dopravy, vlacích regionální dopravy a železničních stanicích mimo regiony s vyhlášeným mimořádným opatřením," potvrdila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Mezi takové regiony v současné době spadají kvůli rostoucímu počtu případů koronaviru některá území Moravskoslezského kraje (například Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí). V případě, že vlak Českých drah bude zajíždět do některé z těchto oblastí, dopravce o povinnosti zakrýt si ústa a nos bude informovat prostřednictvím letáků přímo ve vlaku. "Pokud ve vlaku nebo u pokladní přepážky ve vyhlášeném regionu bude cestující bez ochranných prostředků, vyzveme ho k neprodlenému zakrytí dýchacích cest," doplnila Novotná.

Odlišné pokyny ohledně bezpečností opatření mohou nastat také při cestování mezistátními dopravou. Na zahraničních úsecích je třeba řídit se pokyny místního dopravce a státních orgánů.

Roušky tak například musí mít lidé, kteří vyrazí se společností RegioJet do Chorvatska. Noční vlakové spoje z Prahy do chorvatské Rijeky, které firma letos poprvé zavedla přes letní sezonu, staví také ve Slovinsku, kde stále platí povinnost nosit roušky nebo dezinfikovat si ruce.

"Ve vlaku bude k dispozici dezinfekce a současně cestující musí mít roušky. Na toto cestující upozorňujeme, náhradní roušky budou k dispozici u personálu," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Slovinsko také ponechalo v platnost nařízení dodržovat rozestupy, a to minimálně ve vzdálenosti 1,5 metru, a to i ve veřejné dopravě včetně té, která přes stát projíždí. Pro RegioJet, který nabízí k prodeji všechna sedadla ve vagonech, a rozestupy by tak lidé jen těžko mohli dodržovat, ale podle Ondrůje toto nařízení neplatí.

"Tuto problematiku jsme ještě před spuštěním celého projektu opakovaně konzultovali se Slovinskými železnicemi, které jsou oficiálním smluvním dopravcem našeho vlaku na území Slovinska a toto opatření se na náš typ nočního spoje bez vnitrostátní přepravy na území Slovinska nevztahuje," popřel Ondrůj, že by dopravce porušoval pravidla. Aktuálně.cz se s dotazem obrátilo také na Slovinské železnice, ale do vydání článku nedostalo odpověď.

V letadle dál i s rouškami

Rozdílná situace ohledně hygienických pravidel v jednotlivých zemích dál ztěžuje také cestování leteckou dopravou. Například letecká skupina Smartwings, pod níž patří také České aerolinie (ČSA), stále vyžaduje, aby lidé na palubě měli po celou dobu letu roušku, vyjma dětí do dvou let.

Palubní personál si pak pravidelně při každé cestě nasazuje respirátory, štíty i latexové rukavice a pokud to dovolí obsazenost spoje, cestující rozmisťuje tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost. Ministerstvo zdravotnictví dopravcům nenařizuje povinné dodržování rozestupů.

Smartwings i ČSA v uplynulých týdnech obnovily řadu spojů, jejichž provoz na několik měsíců přerušila koronavirová pandemie. Oba dopravci věnují zvýšenou pozornost také pravidelným úklidům a dezinfekci letadel.

Video: V metru roušky zůstanou. Lidé jsou nezodpovědní, s příznaky chodí na večírky, říká Vojtěch