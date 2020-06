Covid-19 se šíří z několika ohnisek. Která to jsou a kde je nejvíc nakažených v Praze

V Česku od pátku strmě stoupají počty nakažených nemocí covid-19 a země se tak znovu dostala na čísla, na která byla zvyklá na vrcholu epidemie koncem března. Podle všeho to ale není tak, že by nemoc rapidně prostupovala českou populací. Naopak se zdá, že se spíš soustřeďuje v několika větších lokálních ohniscích. Těch je v tuto chvíli přibližně deset a redakce Aktuálně.cz je zmapovala.

V sobotu přibylo 260 potvrzených případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem. Druhá vlna nákazy koronavirem ale do Česka zatím nepřišla. Shodují se na tom přední čeští epidemiologové, podle kterých naopak republika zvládá pokračující pandemii velmi dobře.

Zejména proto, že u většiny lidí u nás má nemoc lehký průběh a podíl hospitalizovaných se pohybuje jen kolem čtyř procent. České zdravotnictví díky tomu nápor nakažených dobře zvládá.

Podobně i smrtnost je v Česku na velmi nízké úrovni, obzvláště ve srovnání s průměrem Evropy a situací v USA. Na komplikace spojené s nemocí covid-19 v Česku zemřou přibližně tři ze stovky nakažených.

Jak ale ukazují zkušenosti ze světa, obojí se může velmi rychle a znenadání změnit. Hrozbou jsou v tuto chvíli pro Česko zejména soustředěná ohniska nákazy, tedy místa, kde se nemoc rychle rozšířila mezi desítky lidí. Velký počet nakažených osob v jedné lokalitě může totiž vést k nekontrolovatelnému a řetězovému šíření do okolních regionů.

Moravskoslezský kraj

Vůbec největšími ohnisky nákazy v Česku jsou aktuálně doly společnosti OKD. Právě kvůli nim je Moravskoslezský kraj tím vůbec nejzasaženějším v republice a přímo v okrese Karviná je aktuálně nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Na sto tisíc obyvatel tam připadá asi 161 případů za posledních sedm dní. V sousedním okrese Frýdek-Místek, kde je druhý nejvyšší výskyt, je asi 27 případů na sto tisíc obyvatel, tedy šestkrát méně než na Karvinsku.

Vše začalo už v polovině května v dole Darkov, kde se postupně objevilo přes pět stovek nakažených. V tomto karvinském dole už je podle hygieniků situace stabilizovaná a za poslední týden zde přibylo méně než deset nových případů.

Nálepku aktivního ohniska mezitím přebraly další dva doly společnosti OKD, konkrétně ČSM-Sever a ČSM-Jih. Do uplynulého pátku v nich lékaři zaznamenali celkem přes dvě stovky pozitivních případů. Stejně jako v dole Darkov jde většinou o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Kvůli šířící se nákaze mezi havíři nařídila hygiena plošné testování u všech zaměstnanců obou dolů, které začalo v pátek a skončit by mělo nejpozději v úterý. Už v sobotu však hygienici zveřejnili jeho předběžné výsledky, podle nichž má pozitivní test téměř každý desátý zaměstnanec.

"Pozitivních testů vychází devět až deset procent, což je hodně. Dnes se odebralo kolem tisíce vzorků na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Laboratoře to postupně ukládají do různých aplikací, zpracováváme to, jak stíháme," řekl v sobotu Petr Kopřivník, mluvčí hygienické stanice v Ostravě. Celkem mají být otestovány asi tři tisíce lidí.

Stále se zvyšující počet nakažených z dolů OKD a kvůli němu stoupající čísla pro celou republiku vyvolaly v neděli v řadě lidí obavu, že už se Česko propadlo do druhé vlny koronavirové nákazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to však odmítl s tím, že je to pouze lokální problém a že třeba v Praze počet případů naopak klesá.

V podobném duchu se vyjádřil i vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v České televizi. O druhou vlnu epidemie by podle něj šlo, až kdyby byl podobný nárůst nakažených jako na Karvinsku v celé republice. "Tady je jasné, že opatření v dolech v tuto chvíli zřejmě nejsou dostatečná a budou se muset nějakým způsobem vylepšit tak, aby nedocházelo k takovému šíření," řekl Prymula.

Doly OKD ovšem nejsou jediným ohniskem v regionu. Za další hygienici považují i jistý firemní večírek v Šumperku, se kterým zatím spojili pět pozitivních případů v Moravskoslezském kraji a tři v Jihočeském kraji. Více informací však ministerstvo zatím nechce zveřejnit. "Snažíme se maximálně ctít ochranu nakažených osob, proto je většina údajů anonymní," říká mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Jak hygienici hledají potenciálně nakažené? Když krajská hygiena narazí na člověka nakaženého covidem-19, okamžitě spouští pátrací akci po dalších lidech, se kterými se dotyčný v posledním týdnu setkal a které mohl nakazit. Takových lidí se hygienici snaží dobrat postaru telefonicky i přímo v terénu, ale také za pomocí takzvané chytré karantény. Jejím základem je mapování pohybu nakažených osob za pomocí údajů z jejich mobilních telefonů a platebních karet. Ty hygienikům výrazně ulehčí dohledání a otestování osob, se kterými se nemocní během infekčního stádia potkali na dobu delší než 15 minut.

Na seznamu ohnisek zůstává v Moravskoslezském kraji také domov pro seniory v Nýdku. Tam nákaza propukla v polovině června a zatím tam bylo identifikováno 44 nakažených z řad klientů i zaměstnanců. Další testy mají v domově proběhnout 3. července. Jeden pozitivní případ hygienici našli i v jiném domově pro seniory ve Frýdku-Místku, podrobnosti však úředníci zatím tají.

Liberecký kraj

Nové ohnisko nákazy se v posledních dnech objevilo také v Liberci. Konkrétně v několika podnicích v průmyslové zóně a v ubytovnách, kde tamní dělníci přebývají. Celkem v nich do pátku hygienici napočítali 36 pozitivních případů.

Donedávna byl přitom Liberec okresem, který se s nákazou už téměř vypořádal - zbýval poslední nakažený pacient.

Hygienici v ubytovnách hromadně testují převážně agenturní pracovníky a nechali tamní pokoje oddělit zvlášť pro ty, kdo jsou v izolaci, a zvlášť pro lidi v karanténě. "Na počátku byl jeden případ, který měl asi třicet kontaktů. Z těch třiceti kontaktů bylo jedenáct pozitivních a všechny byly přímo z podniku, nebyly tam žádné rodinné kontakty. To svědčí o tom, že zdroj nákazy je v tom podniku, nebo v té ubytovně," uvedl pro Český rozhlas ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

Praha

Mezi dlouhodobě rizikové oblasti už od počátku epidemie patří logicky také česká metropole, kde žije na relativně malém prostoru nejvíce lidí. V Praze získal v posledních týdnech pozornost zejména nakažený náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček, kvůli kterému skončila v karanténě celá městská rada. U nikoho dalšího z vedení města se však nákaza nepotvrdila.

Za ohnisko většího rozsahu je tak v metropoli hygieniky v tuto chvíli považován pouze domov pro seniory Vlčí Mák, který se soustředí na válečné veterány. K minulému pátku zde lékaři napočítali celkem 26 pozitivních případů, z nichž 15 bylo klientů a 11 zaměstnanců. I tady se však situace zlepšuje. Poslední série testů, které v domově provedli hygienici na začátku minulého týdne, totiž neodhalila žádný nový pozitivní případ.

Obecně se o Praze dá říct, že je typickým příkladem takzvaného komunitního přenosu nemoci. "Není to otázka jednoho ohniska. V každé městské části se vyskytují nové případy, je to velmi roztříštěno," řekl Českému rozhlasu ministr Vojtěch.

I přesto v posledních týdnech pražské hygieniky několik zdejších početnějších ohnisek zaměstnalo. Například na stavbě v Praze 4, odkud se nákaza rozšířila i do dalších regionů. Na staveništi totiž pracovalo přes čtyřicet různých firem, ze kterých se dělníci často vraceli domů mimo hranice metropole. Nákazu tak ve výsledku roznesli do dalších čtyř krajů - Středočeského, Olomouckého, Zlínského a Královéhradeckého.

Ačkoliv už tento případ hygienici nepovažují za aktivní zdroj nákazy, je na něm dobře vidět, kolik práce může jedno ohnisko přinést.

Podobně pražským hygienikům zatopilo i ohnisko na amatérském hokejovém zápase v letňanské aréně na počátku června. Hygienici museli vypátrat přes sto dalších lidí, se kterými se setkal nakažený hokejista. Nakonec zjistili, že covidem-19 nakazil 21 dalších lidí, patnáct při samotném zápase a dalších šest na tréninku či oslavě narozenin, které se zúčastnil.

Olomoucký kraj

Také v Olomouckém kraji je největším ohniskem domov pro seniory, tentokrát ten v Litovli. Do poloviny minulého týdne se tam nakazilo 35 lidí, z toho 27 klientů, sedm členů personálu a jeden rodinný příslušník. V pondělí má na místo dorazit odběrový tým armády, který provede další sérii odběrů.

Celkem 19 pozitivně testovaných hygienici napočítali také v okrese Přerov. Nemoc se tam zřejmě šířila mezi žáky, rodiči a pedagogy základní a mateřské školy. Více podrobností však ministerstvo zdravotnictví neuvedlo.

Pardubický kraj

Tři pozitivní případy nákazy koronavirem našli minulý týden hygienici také v Pardubickém kraji. Jedním z nich měl být zaměstnanec společnosti Erwin Junker GT, se kterým v hale pracovalo 98 dalších lidí. Všem byla proto nakázána karanténa až do devátého července a hygienici je budou průběžně testovat na přítomnost viru.

