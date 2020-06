RegioJet hlásí 30 tisíc prodaných jízdenek do Chorvatska. Nově bude jezdit každý den

Soukromý vlakový dopravce RegioJet bude od 11. července každý den až do konce prázdnin vypravovat vlaky z Prahy přes Lublaň ve Slovinsku do chorvatské Rijeky. Pravidelné spojení z Prahy do Chorvatska zahájí už v úterý 30. června večer, až do soboty 11. července ale bude jezdit jen v úterý, v pátek a v neděli.

"Na spojích budou v provozu identické soupravy s kapacitou až 560 cestujících. V Rijece mohou cestující využít návazných autobusových spojů do přibližně třicítky nejoblíbenějších destinací na chorvatském pobřeží," uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Dosud podle něj dopravce prodal přibližně 30 000 jízdenek a řada spojů už je vyprodaná. Související Sedm vyprodaných souprav během večera. RegioJet našel s vlaky do Chorvatska zlatý důl Vlaky budou mít 12 vagonů, část z nich je lehátkových a lidé si předem mohou objednat i občerstvení. Na provozu vlakových spojů spolupracuje RegioJet s Chorvatskými železnicemi HŽ, Slovinskými železnicemi SŽ a maďarskou společnosti Continental Railway Solution. RegioJet spustil vlakové spoje do Chorvatska 11.6., kdy dopravce zaznamenal velký úspěch. Jenom za čtvrteční večer se vyprodalo sedm vlakových souprav. První vlak z pražského hlavního nádraží do Rijeky vyjede 30. června a cena lístku začíná na 590 korunách. V dřívějších letech jezdily do Chorvatska také České dráhy, které zajišťovaly přímý lehátkový vůz do Splitu. V posledních letech už však nejezdil, protože se jako komerční spoj nevyplácel. Související Noční dálkové vlaky jako konkurent dálnic i letadel. V Evropě se vrací, Česko tápe Kvůli uvolňování opatření se mohou lidé vydat do Chorvatska na dovolenou: 10:31 Vláda rozhodla, že s okamžitou platností umožňuje občanům deseti zemí EU včetně Česka přicestovat do země jako před epidemií, řekl velvyslanec. | Video: Daniela Drtinová