Mapa: Prázdniny promění české dálnice v peklo, uzavírky budou číhat i v Praze

Žena z Prahy dlouhodobě týrala svá dvojčata, přičemž jedno z dětí ve věku dvou let zemřelo vyhladovělé a ve velkých bolestech a druhé později skončilo v nemocnici. Tvrdí to obžaloba, kterou se začne příští týden zabývat pražský městský soud. Podle kriminalistů děti opakovaně požily pervitin a jedno z nich také kokain. Matka nedbala na jejich hygienu a nechodila s nimi k lékaři. Za způsobení těžké újmy na zdraví jí hrozí pět až 12 let vězení.

Dvojčata se obžalované ženě narodila v dubnu roku 2016. Státní zástupce tvrdí, že matka úmyslně nedávala jednomu ze synů nejméně od července 2017 dostatek jídla a pití, "protože ho neměla ráda a nechtěla o něj pečovat". Vystavila ho tak dlouhodobému strádání. Dítě bylo podvyživené, dehydrované, mělo oslabenou imunitu, vředy v ústech a poškozené některé vnitřní orgány.