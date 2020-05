Ombudsman Smartwings: S krachem firmy zmizí 60 tisíc míst i letecké studijní obory

Ohrožení až 60 000 pracovních míst a zánik leteckých studijních oborů v Česku by podle analýzy ombudsmana Smartwings Group Vojtěcha Lažanského přinesl krach celé skupiny. Diskuze o státní pomoci letecké společnosti podle něj zneužívají někteří politici a subjekty k vlastnímu zviditelnění. Vyplývá to z jeho pátečního prohlášení.

Zástupci vlády v minulých dnech připustili možnost odkupu nebo jiné formy pomoci společnosti Smartwings. Opozice a někteří analytici to kritizují, podle nich nejde o strategickou společnost. Ve Smartwings pracuje asi 2000 lidí.

Lažanský v analýze vychází ze slov hlavního ekonoma Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) Briana Pearce, podle kterého při ztrátě jednoho pracovního místa u letecké společnosti zmizí dalších 24 míst v navazujících odvětvích. "Pokud by zaniklo 2500 pracovních míst Smartwings Group, bylo by přímo ohroženo dalších 60 000 pracovních míst v navazujících oborech. To je téměř dvojnásobek počtu zaměstnanců mladoboleslavské Škodovky," uvedl Lažanský.

Podle něj nelze počítat s tím, že by současné kapacity Smartwings převzali zahraniční dopravci, protože ti už mají vlastní personál i dodavatele.

Spolu s tím by podle ombudsmana Smartwings zanikly i letecké studijní obory na tuzemských vysokých a středních školách. Jde například o Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Vysokou školu obchodní v Praze nebo pražskou Střední odbornou školu civilního letectví.

Lažanský dále uvedl, že tyto skutečnosti přehlíží někteří zejména opoziční politici. Pro ně a další subjekty se prý otázka případné státní pomoci stala předmětem vlastní profilace na veřejnosti. Politiky a další proto vyzval, aby další debaty na toto téma vedli věcně a s přihlédnutím k těmto argumentům.

Vláda se v současnosti zabývá možnou pomocí letecké společnosti, která řeší problémy vzniklé koronavirovou krizi a téměř úplným přerušením leteckého provozu. Jednou z možností je i kapitálový vstup do firmy. Havlíček k tomu uvedl, že stát považuje firmu za natolik důležitou, že je potřeba její situaci řešit na různých úrovních. Případný odkup ale označil za poslední možnou variantu pomoci. V případě, že firma bude pomoc potřebovat, měly by mít přednost bankovní záruky nebo úvěr od státu.

Společnost v pondělí prohlásila, že nemá zájem o majetkový vstup státu do firmy, ale žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky, protože tu je podle ní nyní složité na trhu získat.

Možnou pomoc kritizují někteří opoziční politici, dále také například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle nich Smartwings nejsou strategickou firmou. Podle analytika Petra Bartoně ze společnosti Natland by měla vláda spíše jednat o tom, kolik by jí akcionáři zaplatili za převzetí společnosti. Podle něho má společnost spíše cenu záporných miliard, jinak by ji už někdo koupil.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

