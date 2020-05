Jak se bude létat v létě: Ryanair se vrátí jen někam, Emirates propustí 30 tisíc lidí

Letecká doprava se do stavu před vypuknutím koronakrize jen tak nevrátí. Lídr v levném létání Ryanair oznámil, že se po obnovení provozu asi stáhne z některých letišť v Evropě, kam dosud létal. Globální gigant Emirates zase plánuje propustit až 30 000 zaměstnanců. České ČSA po více než dvou měsících začínají obnovovat svůj pravidelný provoz, avšak jen pomalu. Jaké plány mají další aerolinky?

Původem irský nízkonákladový letecký přepravce Ryanair v uplynulém finančním roce zvýšil zisk o 13 procent na jednu miliardu eur (27,6 miliardy Kč). Nyní však firma oznámila, že by se mohla v budoucnu stáhnout z některých evropských letišť.

Šéf podniku Michael O'Leary uvedl, že Ryanair bude nejprve zkoumat možnost uzavření některých svých ztrátových letištních základen v Británii, Německu a Španělsku. V případě potřeby by však mohl přehodnotit i situaci v Itálii, Belgii a ve střední a východní Evropě.

Ryanair podle O'Learyho pravděpodobně už koncem tohoto měsíce uzavře hlavní vídeňskou základnu své rakouské divize Lauda, která podle šéfa Ryanairu čelí existenční krizi.

Ryanair ve finančním roce, který skončil 31. března, přepravil přes 143 milionů cestujících. V tomto finančním roce podle dnešní zprávy očekává o něco méně než 80 milionů cestujících. Ještě minulý týden Ryanair předpovídal 100 milionů cestujících, jeho původním cílem bylo 154 milionů cestujících.

V prvním čtvrtletí tohoto finančního roku firma podle O'Learyho očekává ztrátu přes 200 milionů eur. Ve druhém čtvrtletí počítá s vyrovnaným hospodařením nebo s malou ztrátou.

O'Leary také uvedl, že poptávka po letecké přepravě by mohla celkem rychle oživit díky výrazným slevám u letenek. Předpověděl, že ceny letenek se na úroveň z období před koronavirovou krizí nevrátí dříve než v roce 2022.

Ryanair už začátkem května oznámil, že plánuje propustit 15 procent zaměstnanců, což je asi 3000 lidí. Dodal, že jedná s Boeingem o pozastavení dodávek objednaných letadel, protože neočekává, že se letecký provoz v Evropě plně obnoví dříve než v roce 2022.

Škrty u Emirates

Tvrdě dopadla krize i na blízkovýchodního dopravce Emirates. Kvůli pandemii se potýká s propadem poptávky a musí výrazně snížit náklady. Společnost hodlá zrušit až 30 000 pracovních míst. To je asi 30 procent současného stavu, informovala agentura Bloomberg.

Emirates měly na konci března více než 105 000 zaměstnanců. Vedle snížení nákladů tento dubajský podnik zvažuje podle zdrojů Bloombergu také urychlení dřívějšího záměru vyřadit z flotily velkokapacitní letadla Airbus A380.

Mluvčí firmy uvedla, že aerolinky zatím žádné veřejné oznámení v této věci neučinily. Připustila nicméně, že Emirates posuzují nákladovou stránku svého podnikání s ohledem na situaci v odvětví a na další vyhlídky sektoru.

"Jakékoli rozhodnutí tohoto druhu bude oznámeno patřičným způsobem. Tak jako se to děje v každém zodpovědném podniku, i náš řídící tým dal všem oddělením pokyn provést důkladnou revizi nákladů a možností s ohledem na podnikatelské vyhlídky," řekla mluvčí.

Emirates tento měsíc uvedly, že propad příjmů vyřeší zadlužením u bank. Firma nevyloučila, že sáhne k dalším opatřením, protože ji čeká nejobtížnější období za dobu existence. Aerolinka, jejímž vlastníkem je vláda v Dubaji, už v březnu zastavila pravidelnou osobní leteckou přepravu. Zotavení v odvětví letecké přepravy podnik nečeká dříve než za rok a půl.

Za minulý finanční rok, který skončil v březnu, společnost zvýšila čistý zisk o 21 procent na 1,1 miliardy dírhámů (téměř 7,7 miliardy Kč). Už na konci čtvrtletí ale pocítila tvrdé dopady šíření koronaviru, protože mnoho zemí začalo omezovat pohyb a zavírat letiště.

ČSA obnovují linky

Existenční problémy řeší i České aerolinie z holdingu Smartwings. Na pozadí vášnivých debat o možné vládní pomoci dopravce nyní obnovil první tři pravidelné lety. Po více než dvou měsících obnoví provoz do Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu. Jde o první tři obnovené linky, další budou následovat v příštích dnech. Společnost zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka v polovině března.

ČSA už dříve avizovaly, že spouštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců.

Jako první by mělo odletět letadlo do Paříže, které má naplánovaný odlet na 6:55. Krátce nato by měly následovat i spoje do Amsterdamu a Frankfurtu. Všechny spoje poletí dnes z Prahy dvakrát, stejně jako ve druhém směru.

ČSA plánují v následujících dnech obnovit ještě další linky. Ve čtvrtek 21. května by měly začít létat do Stockholmu a od 25. května do Bukurešti.

Podle původních informací měly být v příštím týdnu obnoveny také linky na Ukrajinu, konkrétně do Kyjeva a Oděsy. Dopravce je ovšem nyní na svém webu mezi spuštěnými linkami neuvádí. Do Kyjeva měl první spoj letět 3. června, do Oděsy pak o den později.

ČSA se tak přiřadí k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düsseldorfu, které první let podnikly 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

Celé skupině Smartwings v březnu zůstalo na zemi přes 90 procent její flotily. Přepravila 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným obdobím loni. V posledních týdnech se na politické scéně diskutuje o možné státní pomoci pro Smartwings.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.