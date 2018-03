Nová silnice z Liberce do Jablonce nad Nisou se otevře na začátku června

před 47 minutami

Spojnice z Liberce přes Kunratice do Jablonce je přeložkou silnice I/14, která dosud vede hustou zástavbou přes Vratislavice a Proseč nad Nisou.

Liberec - Nově budovaná silnice z Liberce přes Kunratice do Jablonce nad Nisou se otevře 1. června. Na posledním kontrolním dnu stavby se na tom dohodli zástupci Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic i Policie ČR. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Markéta Žitná.

Stavbu sice provázejí problémy s výkupem pozemků na jedné z obslužných komunikací, zprovoznění silnice to ale neovlivní, ujistil Josef Tomeš z liberecké ŘSD. Zcela dokončena by silnice měla být v listopadu.

Nová spojnice z Liberce přes Kunratice do Jablonce je přeložkou silnice I/14, která dnes vede přes Vratislavice a Proseč nad Nisou hustou zástavbou. První studie 7,5 kilometru dlouhého rychlostního spojení Liberce a Jablonce, které by odvedlo tranzitní dopravu mimo obydlené území, vznikla už v roce 1990.

Stavba však začala až v roce 2002, protože na náročný projekt dlouho nebyly peníze. Hotovo je pět kilometrů čtyřproudé komunikace, která stála 1,5 miliardy korun, a dnes končí kruhovým objezdem v Kunraticích. Dál bude silnice jen dvouproudá s třetím pruhem ve stoupání.

Výstavba posledního zhruba 2,6 kilometru dlouhého úseku začala před dvěma lety a přijde včetně DPH téměř na 360 milionů korun. Až 85 milionů by měla zaplatit Evropská unie. Původní silnici stavba zcela pro dopravu uzavřela, zhruba čtvrtina nové silnice je totiž v souběhu s tou původní.

"Do konce května bude kompletně dokončena přeložka, ke křižovatce s Lučanskou ulicí. Zbylý úsek po okružní křižovatku v Lukášově bude dokončen za provozu. Na tomto úseku, na kterém budou prováděny dokončovací práce zejména mimo vozovku silnice, bude ale snížena rychlost," doplnila Žitná.

Silnice z Liberce do Jablonce končí okružní křižovatkou v Lukášově, dál pokračuje krajská komunikace, která vede městem. "Apelujeme na to, aby se dořešil celý průjezd i Jabloncem, aby se konečně vyspecifikovala trasa první třídy směrem na Harrachov. Jsou naplánované nějaké obchvaty, ale je to záležitost několika dalších let," řekl náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

Pieter se obává, že dokončení silnice může v Jablonci způsobit dopravní komplikace. Novou rychlou silnici budou podle něj řidiči aut včetně těch nákladních využívat mnohem více než jiné trasy.