Penta metro D stavět nebude, společný podnik s Prahou neprošel. Zdravý rozum vítězí, jásají Zelení

Původně měl v Praze vzniknout společný podnik Penty a dopravního podniku, který by za tržní ceny vykupoval pozemky pro metro D. To nyní radní zarazili.

Praha - Pražští radní v úterý hlasovali o tom, zda dopravní podnik založí společný podnik s investiční skupinou Penta a společně budou vykupovat pozemky nad budoucími stanicemi metra D. "Rada hlasovala a o hlas to neprošlo. Myslím, že do voleb už to na programu nebude. Považuji to za velké vítězství zdravého rozumu," okomentovala výsledek hlasování náměstkyně primátorky pro územní plánování Petra Kolínská (SZ).

Podle informací Aktuálně.cz rada nebyla jednotná napříč politickým spektrem. Hlasování se zdrželi někteří členové hnutí ANO, ČSSD i Trojkoalice.

#Megatunel jménem #SpolečnýPodnik k výstavbě metra D, který hrozil odklonit miliardy veřejných peněz developerovi #Penta, jsme právě na radě hlavního města NESCHVÁLILI!!!



Nejlepší zpráva pro Prahu za poslední dobu.#JointVenture #MetroD — Petra Kolínská (@petrakolinska) August 28, 2018

Základní princip spolupráce mezi dopravním podnikem a Pentou měl být jednoduchý: dopravce měl s Pentou založit společný podnik, ve kterém by Penta získala 51 procent. Díky tomu by bylo možné pozemky vykupovat za tržní, a nikoliv odhadní ceny, za které by je muselo kupovat město.

Základní kapitál společného podniku měl činit 650 milionů korun. Z toho 318 milionů by do firmy vložil dopravce a 332 milionů soukromý investor. Celkem by podle dopravního podniku akciovka na výkupy potřebovala 6,5 miliardy korun. Většinu peněz by si vypůjčila od bank.

Penta by následně získala přednostní právo si od společného podniku koupit pozemky nad stanicemi metra, kde vzniknou atraktivní parcely pro komerční výstavbu. Právě pozemky nad vestibuly patří k těm nejlukrativnějším.

Mezi politiky panují v otázce společného podniku dlouhodobé neshody. Od září navíc začne platit nový zákon o urychlení výstavby důležitých dopravních staveb, díky kterým se urychlí výstavba na vyvlastněných pozemcích. Podle některých radních díky tomu již není společného podniku zapotřebí.

Jinak se na věc dívá dopravní podnik. "Společný podnik má stále velký smysl. Pomůže řadě věcí. Například dojde k maximálnímu zhodnocení pozemků. Je pravda, že nám vyvlastňovací zákon významně pomůže. Na druhou stranu je zde obrovské riziko zahlcení vyvlastňovacích úřadů a následně soudů. Za dopravní podnik stále věříme v model maximálního využití potenciálu všech možných postupů," napsal na konci minulého týdne v SMS na dotaz šéf dopravního podniku Martin Gilllar.

Trasa linky D z Písnice na náměstí Míru má být dlouhá téměř 11 kilometrů. Kdy odstartuje zatím není jisté. Náklady na výstavbu se budou pohybovat okolo 50 miliard korun. Stavba bude rozdělena do několika etap. Jako první chce město postavit úsek z Pankráce do stanice Depo Písnice. Následně se metro začne rozšiřovat z Pankráce směrem do centra na náměstí Míru.