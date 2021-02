Pandemie prudce urychluje vývoj telemedicíny. On-line prohlídky už na dálku umí i EKG

Meddi app

Po čtyřech letech vývoje vstoupila na český trh loni na podzim aplikace Meddi app, která umožňuje spojit na dálku pacienta s doktorem, a to bez přestání čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Uživatel aplikace může s odborníkem komunikovat přes hovor, videohovor nebo chat. Služba, která funguje i v internetovém prohlížeči, nabízí pediatry i lékaře ze všech specializací, celkem jich nyní registruje téměř 3000.

"V Meddi pacient zadává případ, tedy požadavek na léčbu, a lékaři nemůže sám volat. Čas péče a okamžik spojení s pacientem řídí sám lékař, takže mu nezvoní telefon nonstop v ordinaci, ale zároveň nepřijde o žádného pacienta, komunikaci si lékaři řídí podle svých možností," popsal pro on-line deník Aktuálně.cz Jiří Pecina, majitel firmy Meddi hub, která aplikaci vyvinula.

Pacient může přes aplikaci kontaktovat svého lékaře, pokud je v systému registrovaný, nebo oslovit lékaře v okolí. Popíše mu své zdravotní problémy a lékař s odpovídající specializací se ho pak ujme. Je možné vyřídit také žádanky nebo potvrzení.

Přestože se distanční medicíně v době pandemie daří, podle Peciny by nebýt koronaviru měla aplikace mezi lékaři paradoxně větší ohlas. "My vidíme, že se nám vždy registrují noví pacienti poté, co se například zaregistruje poliklinika či praktický lékař a poté se registrují pacienti z jeho/jejich oblasti. Bez velkých lékařských kongresů je náročnější vysvětlit většímu množství lékařů, jaké výhody má telemedicína i do budoucna, nejen v době pandemie, a právě lékaři jsou hybnou silou telemedicíny, pacienti se zkrátka registrují na doporučení," míní Pecina.