Obchody rozjely slevy respirátorů, někde rychle mizí. Hlídejte si znak FFP2, radí ČOI

Na respirátory třídy FFP2 a vyšší se od středy na dva měsíce nevztahuje DPH 21 procent. Obchodní řetězce, e-shopy i lékárny tak přistoupily k jejich zlevnění. Některé i víc, než kdyby jen odečetly daň. Zájem o tyto ochranné pomůcky podle prodejců vzrostl, o kolik přesně zatím nevědí. Nicméně tlačenice v obchodech - jako tomu bylo například na Slovensku - se kvůli nim zatím netvoří.

Snížením DPH chce vláda zlepšit dostupnost respirátorů třídy FFP2 jako ochranného prostředku proti nákaze koronavirem. Zvažuje je povinně zavést v obchodech nebo veřejné dopravě, kde je ale zatím pouze doporučuje.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na výrobce i prodejce opakovaně apelovala, aby zrušení daně promítli do konečných cen. A naprostá většina z nich tuto výzvu vyslyšela.

Dobrá zpráva. Další výrobci a prodejci potvrzují, že díky dočasnému prominutí DPH budou respirátory FFP2 levnější ➡️ @albertcesko, @TescoCZ_media, @ceskojenano, @goodmask_CZ, Globus, Kaufland, Spur, Moldex nebo Dr. Max. Děkuji všem 👍 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 2, 2021

Třeba e-shop Alza.cz od středy snížil ceny pro běžného zákazníka o zhruba 17,4 procenta. "Například balení pěti kusů nanorespirátorů prodávaných běžně za 329 Kč včetně 21% DPH se prodává za 272 Kč s nulovou sazbou," vypočítává finanční ředitel Alzy Jiří Ponrt.

Pokles cen pro on-line deník Aktuálně.cz avizoval také konkurenční Mall.cz. Od středy je tak podle mluvčí Pavly Hobíkové možné na e-shopu pořídit všechny respirátory FFP2 s cenou sníženou o 21% DPH. Momentálně tato položka patří mezi deset nejvyhledávanějších a zájem roste.

Respirátory FFP2 v sadě po deseti kusech zlevnily také on-line supermarkety Rohlik.cz a Košík, a to na 29,99 koruny za kus místo předchozích 38,99 Kč. "Za půl dne u nás na Rohlik.cz vzrostla poptávka po respirátorech více než dvojnásobně," říká pro Aktuálně.cz mluvčí Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Rošáda v účetním systému

Například e-shop Lékárna.cz, který rovněž ceny respirátorů snížil, zaznamenává nárůst poptávky po FFP2 o stovky procent už dva týdny. "Zájem o ně neklesá, zvlášť když jejich nošení doporučují nejnovější vládní opatření pro určité situace. Lidé na vládou avizované snížení jejich ceny nečekali, poptávka v posledních dnech neklesla," popisuje zakladatel e-shopu Vladimír Finsterle.

Zároveň upozorňuje, že krok vlády způsobil "ohromnou rošádu v účetním systému, který v maloobchodě s takovou sazbou nepracuje". "Takže vyhlásit ze dne na den daňovou výhodu je jedna věc, ale upravit systémy pro běžný maloobchodní prodej tak, aby tu fungl novou daňovou sazbou promítly do nákupů a zákazníci onu výhodu od dnešního rána při nákupu vybraných pomůcek opravdu dostali, znamenalo celoúterní pohotovost mnoha lidí v našich interních technických a účetních týmech," vysvětluje Finsterle.

"No a teď nás čeká ještě pár dnů kompenzací pro nákupy respirátorů objednaných na Lékárna.cz do dnešního dne a převzatých nebo zaplacených dnešním dnem počínaje. Rozhodli jsme se tyto rozdíly zákazníkům kompenzovat, tedy přeplatky plynoucí ze změny sazby daně, vracet - tím opravdu důsledně necháváme celou daňovou výhodu na straně našich zákazníků," dodává.

Dlouhodobější zájem o respirátory registruje také síť lékáren Dr. Max. "Z grafu je patrné, jak prudce vystřelila poptávka, když probleskly úvahy o povinném nošení respirátorů na vybraných místech," popisuje mluvčí Michal Petrov.

"V posledních dnech je zájem sice o něco nižší, ale stále vysoký, ovšem graf ještě nezohledňuje prodej za ceny s odpuštěnou daní, tedy levnějších respirátorů. Tato data ještě samozřejmě nemůžeme mít, protože k přecenění došlo během dnešní noci," upozorňuje Petrov.

Fronty zatím nejsou

Ke zlevňování respirátorů FFP2 přistoupily také obchodní řetězce - třeba Albert, Billa nebo Tesco. Globus má nyní kusová balení v prodeji za cenu 14,90 korun. "Můžeme potvrdit, že na příznivou cenu zákazníci reagují zvýšeným zájmem. Nicméně jsme se dnes rozhodli ještě více zákazníkům vyjít vstříc, a od zítra tak budou respirátory v Globusu 1 kus za 11,90 Kč," uvádí mluvčí prodejen Lutfia Volfová s tím, že nákup respirátorů řetězec nelimituje počtem nakoupených kusů na osobu.

Balení tří respirátorů FFP2 za 29,90 koruny nově nabízí i řetězec Lidl. Podobný zájem, jaký vyvolal krátkodobou slevovou akcí na Slovensku, ale zatím v Česku zaznamenán nebyl.

Před obchodem řetězce v pražské Koněvově ulici čekalo podle agentury ČTK před otevřením méně než deset lidí a někteří z nich si přišli jen pro svačinu. Ani v bohnickém Lidlu fronta před 08:00 nebyla. Zákazníci i personál si ale o změně ceny povídali a mnozí lidé si respirátory koupili. Fronty se netvořily ani u Lidlu v Karlíně.

Zájem ovšem o respirátory FFP2 v balení po třech kusech je. Z pěti lidí ve frontě je ráno v košíku měli všichni, obvykle po třech baleních. Podobně tomu bylo v Lidlu nedaleko vlakového nádraží v Libni. Například návštěvníci Lidlu v pražské prodejně Na Knížecí pak pro Aktuálně.cz uvedli, že respirátory se v průběhu dopoledne vyprodaly a v nabídce obchodu zůstaly jen roušky.

"Zvýšený zájem o respirátory FFP2 jsme dle očekávání v našich prodejnách zaznamenali. Nákupy však v současnosti probíhají bez komplikací a v souladu s protiepidemickými opatřeními," říká pro Aktálně.cz tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler. "Vzhledem k tomu, že nízká cena přirozeně vede k silné poptávce, není možné zcela garantovat neustálou dostupnost tohoto zboží napříč všemi prodejnami, a to i přes maximální spolupráci s dodavateli," upozorňuje.

Klíčový je certifikát kvality

V Česku jsou respirátory povinné zatím pouze pro žáky a instruktory v autoškolách, vláda přitom doporučuje FFP2 a KN95. Prodej těch s čínským značením KN95 ale budí u některých zákazníků nedůvěru - všechny totiž nemusely projít evropským schvalovacím procesem a jejich vlastnosti můžou být odlišné.

Nicméně podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha není jejich prodej nutně nelegální. Obchodníci totiž mohou doprodávat zásoby získané díky výjimce z loňského jara, případně díky výjimce z jiného členského státu Evropské unie, řekl mluvčí Českému rozhlasu-Radiožurnálu.

Prodej respirátorů bez certifikátu CE nebo pro typy, které nesplnily normu FFP2, umožnilo Česko loni na jaře kvůli nedostatku ochranných pomůcek proti novému koronaviru. Podmínkou ale bylo, že u výrobku byl proces certifikace podle evropských norem alespoň zahájen.

Výjimka platila do poloviny loňského června. To ale podle Fröhlicha neznamenaná, že respirátory KN95 od té doby na trhu být nesmí. "Ta výjimka, která byla udělena Českou obchodní inspekcí, byla do vyprodání zásob. Takže je možné, že ty zásoby ještě nebyly vyprodány," řekl rozhlasu.

Čínská norma KN95, americká N95 a evropská FFP2 se od sebe liší způsobem, jakým je prováděna zkouška filtračních schopností zkoumaného výrobku. "Zatímco jedna ze zkoušek se dělá parafinovým olejem, ta druhá se provádí jiným způsobem aerosolem," podotkl mluvčí ČOI. Účinnost filtrování u normy FFP2 musí být zhruba 94 procent či vyšší.

Podle předsedy výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřího Kůse se produkty s označením KN95 a N95 nesmějí se na českém trhu prodávat, pokud nemají právě evropský certifikát opravňující k označení FFP2. "Tolerance a podpora nelegálního prodeje výrobků bez evropského certifikátu deklarovaná ve výstupech české vlády je ostudná," dodal.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová upřesnila, že pro uvedení respirátorů se všemi označeními - FFP2, FFP3, KN95, N95 - na trh v ČR musí být provedeno posouzení shody s požadavky zmíněného nařízení a certifikace notifikovanou osobou.

"Teprve poté lze výrobky označit označením CE. Pan Kůs zřejmě naráží na to, že se v ČR běžně prodávají respirátory KN95 a N95 bez patřičné certifikace, přičemž výrobek není nijak označený (CE). Na trhu se tedy vyskytují v rozporu s evropskou legislativou a takové výrobky se na trh uvádět nesmí," uvedla. "Pro úplnost - KN95 či N95 není označení normy, nýbrž značení, respektive klasifikace výrobku," dodala.