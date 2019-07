Do byznysu s českým lithiem chce vstoupit ČEZ. Těžařské firmě EMH půjčí 51 milionů

před 4 minutami

Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). ČEZ se do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na úterním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Potvrdil tak informaci, kterou firma EMH poslala na londýnskou burzu.

"Na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, což je základní surovina pro výrobu autobaterií. Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku. Stejně tak naším zájmem je, aby bylo ověřeno, zda se zde těžit lithium vyplatí nebo ne," uvedl Havlíček. Lithium se používá mimo jiné pro baterie do elektromobilů, dále například pro speciální skla a keramiku. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a s tím spojených baterií odborníci předpokládají, že poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do Australské EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Před sněmovními volbami se téma těžby lithia v Česku stalo jedním z hlavních motivů předvolební kampaně.