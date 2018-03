Ministr průmyslu vypověděl memorandum o těžbě lithia se společností EMH

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) dnes zaslal australské společnosti European Metals Holdings (EMH) výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami.

"Zrovna dneska jsem firmě EMH zaslal v podstatě výpověď z toho memoranda, ve formě prohlášení o jeho neplatnosti. Tímto krokem jsem chtěl definitivně ukončit různé dezinterpretace a spekulace, které se objevovaly různě nakonec i v médich," uvedl dnes Hüner.

Memorandum o porozumění krátce před loňskými volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné.

V Krušných horách jsou asi čtyři procenta světových zásob lithia, které se využívají třeba do baterií pro elektromobily nebo na skladování elektřiny.

Plány European Metals počítají se zahájením těžby a zpracováním lithia kolem roku 2023, tedy ještě v době, kdy ho na trhu nebude tak velké množství. Surovinu chce firma zpracovávat poblíž Cínovce v továrně, kterou tam hodlá postavit.

Firma má k průzkumu všechna potřebná povolení, které jí vydalo ministerstvo životního prostředí. Do roku 2025 má podle českých zákonů přednostní právo požádat o těžební licenci. To znamená, že o ni nemůže požádat nikdo jiný.

Současné vedení ministerstva průmyslu původně připravovalo pouze dodatek k memorandu, kde se stát i European Metals měly vyvázat z jakékoliv právní závaznosti již podepsaného dokumentu. Jinými slovy, že nemůže být použit v případných mezinárodních sporech či arbitrážích proti České republice. Podobnou věc doporučoval ministerstvu i resort financí.

Generální ředitel australské firmy Keith Coughlan se v lednu kvůli tomu sešel s Hünerem a případný dodatek nevylučoval. Coughlan už loni na tiskové konferenci zdůrazňoval, že možnost arbitráže European Metals nedává ani současný dokument.

Podle Hünera však nakonec European Metals žádnou odpověď na výzvu ministerstva k jednání neposlala, což je důvodem pro to, že ministerstvo memorandum vypovědělo.

Firma už do desítek průzkumných vrtů, jejichž výsledky jsou v jejím vlastnictví, investovala 350 milionů korun. Australané investovali do českého držitele licence Geomet, kterého v roce 2013 přímo koupili. Už v memorandu z října 2016, které Babiš, napadá jako nevýhodné, se Australané zavázali zpracovávat horninu s obsahem lithia přímo v Česku. Právě zpracování lithia na takzvaný lithiový karbonát je to, co mu reálně dává hodnotu.

Pro European Metals je memorandum, jako má třeba těžební gigant Rio Tinto se srbskou vládou u ložiska v oblasti Jadaru, důležité. Hlavně kvůli potenciálním budoucím investorům. Zrušení memoranda může negativně ovlivnit cenu akcií společnosti, která získává kapitál na londýnské burze a stále funguje jako relativně rizikový těžařský start-up.