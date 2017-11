Inspektorům vypustili pneumatiky, vypálili zahradu. Falešné doklady je ochrání, věří šéf ČOI

před 1 hodinou

Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) mohou vystupovat pod skrytou identitou. Novou pravomoc jim dává novela zákona účinná od 1. listopadu. Falešnou identitu budou moci inspektoři používat například při kontrolách předváděcích akcí, autobazarů nebo zastaváren, kde dnes musí ukazovat své občanské průkazy. Jak může novinka fungovat v praxi, vysvětluje v rozhovoru ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Aktuálně.cz: Odkdy začnou inspektoři falešnou identitu používat? Hned od začátku listopadu, nebo později?

Mojmír Bezecný: S přípravou jsme začali hned po přijetí novely. Nastavení veškerých pravidel a postupů a zajištění potřebného technického zázemí však budou nějakou dobu trvat.

Předpokládáme, že zhruba za půl roku budeme moci poslat do terénu prvního inspektora s krycími doklady.

Kolik inspektorů bude s falešnými doklady pracovat? Čeká je nějaké speciální prověření?

Přesné číslo inspektorů podléhá režimu utajení. Nicméně obecně mohu sdělit, že nepůjde o desítky. Byli by to zatím jednotlivci. Ti budou muset projít i bezpečnostní prověrkou. Navíc krycí doklad skutečně bude používán jen ve výjimečných případech. Vůbec ne třeba u kontrol pohonných hmot nebo při nákupech v supermarketu. Zatím by se jednalo o kontroly předváděcích akcí, autobazarů, sběrných surovin a zastaváren. Opět ale jen tam, kde to bude situace vyžadovat.

Jak bude vydávání krycích dokladů probíhat? Budou je muset inspektoři po akci zase vracet?

Krycí doklady bude inspektorům vydávat ministerstvo vnitra pouze na dobu výkonu jejich kontrolní činnosti. A budou je pak vracet.

Nehrozí, že pořadatelé předváděcích akcí inspektora poznají už podle obličeje a příště ho na akci stejně nepustí, takže mu nepomohou ani falešné doklady?

Budou to mít těžší. U vstupu bývají často brigádníci nebo jiní lidé než ti, se kterými pak inspektor jedná v rámci sepisování úředního záznamu.

Na předváděcích akcích totiž organizátoři zpravidla žádají před vstupem občanský průkaz a inspektor se musí chovat jako spotřebitel a zbytečně nevzdorovat. Proto také průkaz totožnosti předloží. Následně si prodejce může vytvořit seznam účastníků a ten sdílet s dalšími subjekty. Podruhé již inspektora dovnitř nevpustí, protože jeho identita je jim známá. Taková kontrola je pak od počátku zmařená, protože vědí o tom, že přišla Česká obchodní inspekce, což vyplývá už jen z dokladů, které inspektoři v postavení spotřebitele předloží při vstupu. Jsme pak svědky toho, že prodejce oznámí všem, že "dnes je tady 'čoika' a tady je zboží a u něj máte ceny. Chcete-li, pak kupte. Nechcete-li, jděte domů". Nebo v mnoha případech předváděcí akci zruší rovnou.

Někteří poslanci nebo senátoři upozorňovali, že novela dává ČOI pravomoci policie. Co si o tom myslíte?

Krycími doklady jsou myšleny zejména doklady totožnosti, abychom vůbec byli schopni efektivních kontrol u autobazarů, zastaváren (kde se doklad totožnosti ze zákona musí předložit vždy) a také zmíněných předváděcích akcí.

Žádné jiné pravomoci v souvislosti s krycími doklady inspektor nezískává. Jde o zcela jiné postavení, než má policista. V principu to není nic jiného než cesta, jak umožnit inspektorům dál provádět kontroly. V dnešní době je nesmírně jednoduché zanést do interní databáze číslo dokladu a připsat poznámku, že tento doklad totožnosti má inspektor ČOI. Následně celá síť jednoho prodejce má databázi, ze které je zřejmé pro každého zaměstnance, který k databázi má přístup, že se jedná o našeho inspektora.

Logicky je kontrola v takových případech zmařena, protože prodejce pak jedná s vědomím, že čelí právě v tuto chvíli inspektorovi, a podle toho se chová.

Jak moc velký problém je pro kontrolory zveřejnění osobních údajů?

Naše inspektorka například přišla do jednoho nejmenovaného autobazaru, měla s sebou speciální skrytou kameru, vybrala si auto, které bylo od pohledu ve špatném stavu. Jednalo se o vůz, který měl mít najeto asi 200 tisíc kilometrů, a na tom autě už bylo od pohledu jasné, že není úplně v pořádku. Prodejce jí celou dobu říkal, že auto je v dobrém stavu, že mu akorát nesvítí žárovka, kterou jí na místě vymění. Pak si od ní vzali občanský průkaz, vypsali smlouvu a teprve po sepsání smlouvy dostala předávací protokol a tam bylo teprve správně uvedeno, že jde prakticky o vrak a že má auto najeto mnohem více kilometrů. Inspektorka musela předložit svůj skutečný průkaz totožnosti.

Nehledě na to, že dávat pokutovanému podnikateli, který klame zákazníky, do ruky soukromé údaje o inspektorovi, včetně adresy trvalého bydliště, je nepřiměřené riziko pro konkrétního inspektora, ale i pro příští kontroly. Ta inspektorka již bude v této síti autobazarů známá a budou mít v databázi její údaje.

Hrozí kontrolorům také nebezpečí, že se stanou terčem fyzického útoku, jak uváděl při projednávání zákona ministr průmyslu Jiří Havlíček?

Nejsou přímé důkazy, ale známe i případy, kdy inspektoři po kontrole mají u auta vypuštěné či propíchnuté pneumatiky.

V Královéhradeckém kraji však evidujeme i případ, kdy inspektor měl po kontrole jistého autobazaru následně vypálenou zahradu. Není prokazatelná souvislost s touto kontrolou, nicméně nikdy v minulosti se jemu ani sousedům v okolí nic podobného nestalo.

Díky novele mohou investoři nově vstupovat i do uzamčených prostor podnikatele. Kam až budou moci zajít a kam už jejich pravomoci v tomto nesahají?

V okamžiku, kdy se na tržnici prokázal první inspektor, první kontrolovaný stánkař hned varoval ostatní a ti pozamykali veškeré podezřelé zboží do kontejnerů nebo aut. Do těchto uzamčených prostor jsme neměli dosud přístup, ačkoliv existovalo důvodné podezření, že právě tam prodejce ukrývá padělky. To se teď mění.

Čtete rádi Aktuálně.cz? Hlasujte pro nás v internetové anketě Křišťálová lupa 2017 v kategorii Zpravodajství. Za vaše hlasy děkujeme! HLASOVAT ZDE >>>

Nepůjde ale o lidská obydlí, půjde speciálně o kontejnery či sklady, kde bude důvodné podezření, že se tam ukrývají nelegální výrobky, především padělky, ale třeba i nebezpečná pyrotechnika.

Je tato pravomoc nějak omezena?

Sám inspektor na místě nebude smět do uzamčených prostor vniknout, vždy je vyžadován souhlas nadřízeného a opakuji: musí k tomu být pádný důvod. Při vniknutí do uzamčených prostor a při následném výkonu kontroly musí být přítomna nezávislá osoba, zpravidla policista, případně provozovatel tržnice nebo třeba zástupce obce.