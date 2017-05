Inspektor ČOI: Podvodníci znají naši adresu. Potřebujeme skrytou identitu, kontroly budou účinnější

před 18 minutami

Zaměstnanci České obchodní inspekce musí v mnoha případech ukazovat vlastní občanský průkaz. Kromě toho, že podnikatelé si jejich jména pro příště zapamatují nebo předají mezi sebou, hrozí inspektorům problémy i v soukromém životě. O praktických zkušenostech hovořil online deník Aktuálně.cz osobně z jedním s dlouholetých zaměstnanců ČOI (jeho jméno vzhledem k tématu rozhovoru neuvádíme). Kontroly takzvaných šmejdů a jiných podvodníků by podle něj byly mnohem účinnější, pokud v Poslanecké sněmovně projde novela navržená ministerstvem průmyslu a obchodu.

Aktuálně.cz: Jak moc velký problém je, že kontrolovaní podnikatelé znají vaši identitu?

Zaměstnanec ČOI: Inspektorů není až tak moc. Tím pádem jsme v určitém segmentu dřív nebo později známí. Ti dotyční pak vědí, kdo jsme a jak vypadáme. U spousty kontrol po nás chtějí občanský průkaz. Třeba v zastavárnách dáváme vlastní občanku vždy, ačkoliv tam pak třeba narazíme na nějaký průšvih a oni dostanou 150 tisíc pokutu. My se musíme celou dobu tvářit anonymně a teprve po celém tom kontrolním nákupu ukážeme průkaz ČOI, řekneme jim, co bylo špatně, a ještě se například podíváme, jak vedou evidenci. V tom okamžiku už ale mají naše údaje z občanky, kterou jsme jim při nákupu museli předložit. Můžeme jim sice říct, ať ty údaje vymažou, ale ono není složité si je zapamatovat, když to člověk zapisuje. Takže oni si případně zapamatují, kde má ten inspektor, který mu dal velkou pokutu, trvalé bydliště.

Kolik si vydělají? Průměrný měsíční příjem výkonného inspektora byl loni 30 921 korun hrubého, tedy před zdaněním a odvody. Tato částka zahrnuje tarifní platy, osobní příplatky, zvláštní příplatky za rizikové prostředí a mimořádné odměny. Záleží na zařazení do platové třídy a délce praxe.

Proč vlastně musíte během nákupu ukazovat svůj občanský průkaz?

U spousty kontrol je vyžadován, například ve sběrných surovinách. Oni musí ze zákona chtít vidět občanský průkaz člověka, který tam prodává nějaký materiál. Takže vy tam jdete a máte se chovat jako spotřebitel, pak ukážete, že jste inspektor, a když tam jdete podruhé, tak už vědí, že si vás jednou zapisovali a kdo jste. Takže jim je pak od počátku jasné, že přišla na kontrolu Česká obchodní inspekce a oni si dají opravdu pozor, aby tentokrát bylo vše v pořádku. To je jeden z důvodů, proč se pokoušíme získat možnost skryté identity. Jde o to, aby inspektoři měli jiný doklad totožnosti, aby se při kontrolách hned nevědělo, že přišla inspekce. Protože jak jinak máme prokázat, že tam něco není v pořádku.

S podobnými problémy se asi setkáváte při kontrolách předváděcích akcí…

Oni tam nevpustí nikoho, kdo má pozvánku na jiné jméno. A pokud naše jména už znají, tak nás tam nepustí a už vůbec nám nepošlou pozvánku. Udělají to tak, že třeba řeknou, že už není místo, že už je plně obsazeno, nebo si vymyslí něco jiného.

Novela ve Sněmovně Poslanci nyní projednávají vládní novelu zákona o ČOI, která má inspektorům umožnit při některých kontrolách používat skrytou identitu. Nově by také mohli vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. ČOI by mohla jednodušeji zjišťovat informace o provozovatelích e-shopů, které nelze zjistit běžnou cestou.



Podle oponentů by se tím však inspektoři dostali na úroveň bezpečnostních složek. Proti návrhu je například předseda poslanců TOP 09 František Laudát. "Považuji budování takovéhoto fízlovského státu za velmi nebezpečné, velmi zneužitelné. Na to, aby honili nějaké lidi, kteří zneužívají například penzistů (…). budou moci mít obrovskou, obrovskou kompetenci. Já před tím varuji, protože musí být nějaký princip proporcionality," uvedl Laudát. Výhrady měla třeba i JAna Černochová (ODS), podle níž chce mít ministerstvo průmyslu a obchodu z ČOI vlastní resortní policii.

Další věc je, že ti pořadatelé zbystří v okamžiku, kdy tam přijde člověk, kterému je méně než padesát let. Zaměří se na něj a zkoumají jeho údaje, protože tak mladý člověk není klasickým návštěvníkem předváděcích akcí. Tudíž očekávají, že je to buď novinář, nebo někdo, kdo tam jde za jiným účelem, než koupit si hrnec za 20 000 korun.

Kolik máte celkem inspektorů ve všech krajích?

V rámci celé České republiky je 300 inspektorů, přičemž například pro celý Plzeňský a Karlovarský kraj jich je jen asi třicet.

A kolik z těchto třiceti inspektorů jsou starších padesát let, takže nepůsobí nápadně při kontrolách předváděcí akcí?

Tři inspektoři u nás v kraji. Poprvé je na předváděcí akci třeba nechtěně pozvou. U vstupu po nich chtějí občanku, protože podle jména pořadatelé kontrolují, jestli dostali pozvánku. Inspektoři tedy nemají víc jak jeden pokus, protože na té akci si je zapíší, zapamatují a pak si to ti pořadatelé mezi sebou rozešlou. Podruhé už tomu inspektorovi samozřejmě pozvánku nepošlou. A zároveň si nemůžeme nechat poslat pozvánku na jiné jméno, protože nemáme žádný doklad s tím stejným jménem. Abychom se znovu mohli dostat na předváděcí akce a kontrolovat je, potřebujeme další identitu.

Proč se inspektoři při kontrolách nestřídají v různých krajích, kde je ještě neznají?

ČOI může inspektory v rámci krajů přesouvat. Pokud dostanete pozvánku, můžete jet na předváděcí akci do jiného kraje. Ale pořadatelé si nasdílejí databázi inspektorů mezi sebou, vzájemně si pomáhají. A kde máme neustále brát inspektory, kteří by se dostali na ty předváděcí akce? Kontroly na předváděcích akcích nám každý rok klesají, protože máme skutečně problém se tam dostat bez toho jiného dokladu.

Pokud budete mít k dispozici i jinou občanku, neskončí kontrola stejně už u vstupu, protože poznají váš obličej?

Budou to mít těžší. U vstupu můžou být například nějací brigádníci, nebo lidé, kteří sice znají jména osob, které se nemají dostat dovnitř, ale tohle jméno nebudou znát.

Na kolika předváděcích akcích, které zkontrolujete, dochází k nějakým podvodům?

U předváděcích akcí najdeme porušení zákona asi v 90 procentech případů.

Kde jinde byste ještě využili "alternativní" občanský průkaz?

Kromě už zmíněných sběrných surovin jde třeba o kontroly autobazarů, kde také požadují občanský průkaz ke smlouvě o nákupu auta.

Abyste zjistili, zda autobazar podvádí, tak musíte pokračovat až k podpisu smlouvy?

Řeknu vám příklad. Kolegyně přišla do jednoho autobazaru, měla s sebou skrytou kameru, vybrala si auto, které bylo od pohledu ve špatném stavu. Jednalo se o nějakého bavoráka, který měl mít najeto asi 200 000 kilometrů. Prodejce jí celou dobu říkal, že auto je v dobrém stavu, že mu akorát nesvítí žárovka, kterou jí na místě vymění. Pak si od ní vzali občanku, sepsali smlouvu a teprve v ní byly vypsány všechny poruchy, které to auto má a jeho skutečný stav. Bylo tam zaškrtáno spoustu věcí, které jsou v tom autě špatně, a když to shrnu, tak to byl v podstatě vrak, který ještě chvíli bude jezdit a do půl roku se rozsype. Pokud by to pak kolegyně podepsala se svou vlastní občankou, tak je smlouva platná. Nehledě na to, že když pak někomu dáme pokutu, tak ten podnikatel má u sebe údaje daného inspektora - a to není úplně bezpečné.

Skutečně dochází k ohrožení inspektorů?

Ano. Před několika lety byli kolegové z Hradce Králové na kontrole v autobazaru. Prodávající jim opět tvrdili, že auto je v pořádku, pak podepsali smlouvu a teprve pak jim dali předávací protokol, kde bylo v podstatě napsáno, že to auto je vrak. Nicméně kolegové museli projít celým prodejem nákupu, aby ta celá kontrola měla smysl - museli tedy ukázat platné občanky a když se pak prokázali jako inspektoři, tak už v tom autobazaru měli všechny jejich údaje. A protože to byla síť, tak si to rozešlou mezi jednotlivé prodejny a všude už je budou znát. V tomto případě navíc krátce po kontrole jednomu z inspektorů někdo vypálil zahradu. Samozřejmě se to s tím nedá přímo spojovat a není pro to přímý důkaz, ale ta pokuta byla poměrně vysoká a nikdy předtím se tomu kolegovi nic podobného nestalo. Při kontrolách se rozhoduje o statisícových či milionových pokutách. Někteří moji kolegové odmítli tento typ kontrol dělat, nechtějí poskytovat cizím lidem své údaje. Matka tří dětí nechce jít do zastavárny a tam dávat své osobní údaje s adresou.

Občas se stane, že někdo inspektorovi propíchne pneumatiky u auta během kontroly. To jde do škodní komise a inspektor tuhle škodu neplatí. Ale když mu propíchnou pneumatiky před jeho bydlištěm, tak už si to musí inspektor zaplatit sám, protože to není v rámci výkonu kontroly.

ČOI kontroluje také nebankovní půjčky - i tam zřejmě musí inspektoři vystupovat sami za sebe a ukazovat doklady…

Ano. Tato oblast je dalším důvodem, proč požadujeme možnost jiné identity. Když si chcete zažádat o nebankovní půjčku, tak si vás prověří, jestli nedlužíte někde jinde. A do toho systému se zanese i to, že už tyto informace o vás někdo vyhledával. Takže inspektor přijde na kontrolu několikrát a pak si třeba bude chtít opravdu půjčit ve svém osobním životě, jenže bude mít smůlu, protože bude zkrátka podezřelé, že tak často někdo zkoumá, jestli nemá někde dluhy. Jak vysvětlíte v osmé bance, že všechny předchozí žádosti byly jen testy a že teď to myslíte vážně? A navíc jedna z prvních otázek pro žadatele o půjčku je, zda a kde je zaměstnán. Při kontrole si inspektor vymyslel, že je zaměstnán třeba na živnostenském úřadě a oni ho potom chtěli dát k soudu za to, že lhal při žádosti o půjčku, což je protizákonné. Jenomže kdyby hned na začátku řekl, že pracuje v ČOI, tak jim je všechno jasné.

Neexistuje nějaká výjimka pro inspektory v takových případech?

Právě, že ne. Vy musíte i jako inspektor mluvit pravdu - ale to pak i ta druhá strana bude jednat jinak, když zjistí, že tam jste nejspíš na kontrole. Takže to je další důvod, proč by měli mít inspektoři k dispozici jinou identitu - tedy možnost vydávat se za jinou osobu, aniž by jim hrozil postih.

Jak by to fungovalo v praxi - vydávání nebo kontrola těch alternativních dokladů?

Ty identity by mohlo spravovat ministerstvo vnitra - takto je to v návrhu novely. Inspektoři by ten jiný doklad totožnosti dostali oproti svému vlastnímu dokladu. Jiný doklad by měli po dobu kontroly, pak by jej vrátili zpět a zase by dostali zpět tu svou reálnou občanku. A vždycky by ministerstvo přesně vědělo, kdo kdy jakou občanku používá, kdyby náhodou byl spáchán trestný čin, což se ale nepředpokládá. Rozhodně to není tak, že by nějaký inspektor měl k dispozici deset občanek.

Jak si majitel obchodu kontrolovaného obchodu ověří, že jde skutečně o inspektora, a ne o podvodníka?

Na ústředním inspektorátu by byl člověk, který by měl přehled, kde a pod jakou identitou provádí inspektoři kontrolu. A na konkrétní číslo by mu mohl kdokoliv zatelefonovat a zjistit, zda se jedná o kontrolu, či zda tato identita existuje, protože se několikrát stalo, že se úplně cizí lidé vydávali za inspektory ČOI a vybírali pokuty.

Ale i druhý doklad totožnosti si prodejci předváděcích akcí či v autobazarech po čase zapamatují..

Ten průkaz by se právě z tohoto důvodu po čase zase vyměnil. Vždycky by byla jedna náhradní občanka na nějaké konkrétní období a po čase pak další.

Náhradní průkazy by byly k dispozici pro všech 300 inspektorů v terénu?

Ne, zatím je vytipováno pět až deset inspektorů, kteří by je získali. Byli by to zatím jednotlivci, kteří by prošli bezpečnostní prověrkou ministerstva vnitra. Navíc ten druhý doklad není důležitý u všech kontrol - u pohonných hmot nebo při nákupu v supermarketu není druhá občanka potřeba. Zatím se jedná o kontroly úvěrů, předváděcí akce, autobazary, sběrné suroviny a zastavárny.

Když v praxi narážíte na tolik problémů, a přitom je účinná kontrola v zájmu státu i běžných občanů, proč myslíte, že ten návrh dosud neprošel?

Protože poslanci tvrdí, že bychom byli jako tajní agenti. Což není pravda - měli bychom jen další doklad totožnosti oproti svému a tyto "výpůjčky" ve se přesně evidovaly.

Jak to funguje v jiných zemích?

Například ve Francii funguje "superúřad", který dozoruje a kontroluje všechno. A mají mnohem více zaměstnanců. My máme pro celý Plzeňský a Karlovarský kraj jen asi 30 inspektorů, to je skutečně málo. Ve Francii mají na tomto úřadě takové množství lidí, že je můžou pořád posílat na různé kontroly a obměňovat je. My jsme malý stát a navíc před deseti nebo dvanácti lety tehdejší vláda zrušila v podstatě polovinu lidí na České obchodní inspekci, protože potřebovala státu ušetřit a pak bylo nutné spojit kraje, takže místo jednoho dostal téměř stejný počet inspektorů na starost kraje dva. A na celou republiku máme jen, jak už jsem říkal, 300 lidí do terénu. Dalších 150 lidí jsou právníci, vedení a tak dále. Přitom nám přibývá typů kontrol - například kontrola obchodů, které mají být o státních svátcích zavřené, přibude i zákaz kouření v restauracích....

Co dalšího ještě navrhujete, aby kontroly byly účinnější?

ČOI například požaduje, aby provozovatelé webhostingů identifikovali toho, kdo si u nich ten webhosting fakticky pronajímá. Vy si totiž můžete zřídit e-shop, napíšete tam IČO nějaké známé fungující firmy, dáte tam své číslo účtu a fungujete. A my nemáme už možnost zjistit, kdo konkrétně si ten webhosting zaplatil. V podobném případě jsme se obrátili na policii, trestní oznámení pak podala i ta firma, jejíž IČO někdo používal, policie dané stránky zablokovala.

Pomohla by nám také možnost provádět kontroly i v zavřených či uzamčených prostorech.

Co si pod tím konkrétně představit?

Chceme, aby kontrola mohla do uzavřených prostor, jako jsou například stánky na tržnicích. To dosud není možné. Teď přijdete na tržnici, ukážete průkazku u prvního stánku a všichni ostatní všechno zavřou a zamknou. A my tam už pak nemůžeme, protože to je zamčený prostor. Takže všichni před našima očima schovávají například padělky a my nemůžeme udělat nic - oni nám to samozřejmě sami od sebe neotevřou.

Jaká by tam měla být pojistka proti zneužití?

Mohli bychom tuto možnost využít jen v případě, kdy máme důvodné podezření, že se tam nacházejí padělky. A vztahovalo by se to jen na prostory mimo obydlí lidí. Jen doplním, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce tuto možnost vniknout do uzamčených prostor má - když má podezření třeba na nějaké závadné zboží.

Potraviny mohou ohrožovat zdraví - na rozdíl od padělků…

To ano, ale na druhou stranu v těch stáncích může být třeba nebezpečná pyrotechnika, kterou také dozorujeme. A v tom návrhu je uvedeno, že se to skutečně netýká lidských obydlí - jde především o prostory na tržnicích a kontejnery.