Ženy i senioři v IT chybí. Google v Česku podpoří digitalizaci, půjčí i své lidi

Ke kandidatuře generála Petra Pavla na prezidenta se připojilo podpisy 81 tisíc českých občanů. Pavlovu kandidaturu v pondělí jeho tým podá na ministerstvu vnitra. Armádní generál ve výslužbě, který byl v letech 2015 až 2018 předsedou Vojenského výboru NATO, kandidaturu oficiálně ohlásil 6. září. Pavel to řekl novinářům v Buštěhradě na Kladensku, kde se zapojil do sázení 25 stromů. Označil to za symbolický počin vůči životnímu prostředí, které prezidentská kampaň zatěžuje například spotřebou papíru a dopravou.

Pavel předložením podpisů podle svých slov nabízí své služby občanům. Nyní se chce zaměřit na komunikaci s lidmi a především na způsob, jakým řešit krizi nebo souběh krizí, kterými nyní Česko prochází. V kampani bude pokračovat. "Budeme jezdit po republice, budeme se účastnit debat," dodal Pavel. Podle něj pomohlo podpisy sesbírat na 700 dobrovolníků a nevyužil služby žádné agentury.