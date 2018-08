před 42 minutami

Sklizeň chmele začala. Traktory s brigádníky vyrazily do všech tuzemských chmelnic, aby zčesaly šištice z 5000 hektarů půdy. Pěstitelé si dnes stěžují na to, že je brigádníků málo. Dřív takové problémy řešit nemuseli, pole byla plná studentů. Podívejte se, jak česali chmel v 60. letech. Tehdejší dobu připomíná výstava Jak se češe do věrtele pořádaná Národním památkovým ústavem na zámku Stekník.