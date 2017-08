Levná konkurence žlutých autobusů: start FlixBusu kazí zpoždění, špatná komunikace i bloudící řidič

před 5 minutami

Zelené autobusy jsou dvoupatrové, díky tomu se do nich vejde víc lidí. | Foto: Flixbus

Německá společnost FlixBus spustila první vnitrostátní linky v Česku - dosud je nabízela jen omezeně jako součást zahraničních spojů. Na objektivní hodnocení je zatím brzy, první náhodně vybrané zkušenosti ale ukazují, že start se příliš nepovedl.

Praha - Nižší cena, ale také více nedostatků než u konkurence. Takové jsou první reakce cestujících na zelené autobusy společnosti FliXbus, která minulý čtvrtek spustila své první čistě vnitrostátní linky v Česku - konkrétně z Prahy do Brna, Liberce a jižních Čech.

Redaktorka Aktuálně.cz Magdaléna Daňková si koupila jízdenku na sobotní autobus z pražské Florence do Písku s plánovaným odjezdem v 11 hodin. "Více než dvacet minut nás nikdo neinformoval o zpoždění. Autobus přijel v půl dvanácté, ale řidič vystoupil s tím, že si teď musí dát půlhodinovou bezpečnostní pauzu. Odjeli jsme ve 12:05, ale z Florence na smíchovskou zastávku Na Knížecí jsme jeli oklikou přes Vinohrady, Vršovice, Bohdalec až na Barrandov," líčí své zážitky.

"Při výjezdu z Prahy pak řidič netrefil odbočku směrem na Strakonice, takže jsme se vraceli. Jízda pokračovala plynule, než řidič omylem sjel směrem přímo na Příbram, zatímco měl toto město objet. Pak nevěděl, jak se vymotat, kruhový objezd jsme projeli třikrát. Zastavili jsme, abych se někoho zeptala na cestu, ale jednoduchý pokyn si řidič nedokázal zapamatovat. Museli jsme jej instruovat, jiný cestující pak radil pomocí navigace," vzpomíná Daňková. Do Písku dojela se zpožděním dvě a půl hodiny.

"Když jsem pak volala na infolinku, řekli mi velmi lámanou češtinou, ať vyplním formulář," dodává. V podobném stylu a s chybami jí po několika dnech přišel i e-mail. Právě na chybějící nebo špatnou komunikaci si cestující zatím stěžují nejvíce. Při nákupu jízdenky po internetu přitom zadali i číslo telefonu pro případnou SMS o zpoždění.

Problémy plynou i z toho, že německá společnost FlixBus je pouze organizátorem dopravy, prodejcem jízdenek či jednotnou marketingovou značkou, zatímco samotné autobusy pro ni v jednotlivých státech provozují jiné firmy. V Česku jde o dopravce Umbrella Coaches & Buses. Na e-maily zákazníků ale odpovídají zřejmě cizinci s využitím automatického překladače, kteří navíc nemají okamžité informace o situaci.

"Zákaznická linka v češtině funguje od minulého týdne a je možné, že ještě občas nefunguje na 100 procent," říká David Klempíř, mediální zástupce FlixBusu v Česku.

Hana Siwková zažila obří zpoždění - navzdory dobře průjezdným silnicím - i při zpáteční cestě z Tábora do Prahy. "Zastávka na okraji sídliště nebyla ani označena. Po 20 minutách čekání jsme volali na infolinku. Paní rozhodně nebyla rodilý mluvčí a bylo to znát. Nejdříve mi řekla, že o zpoždění neví, ale že někam zavolá a zeptá se. Za chvíli volala zpět, že očekávané zpoždění bude hodina a půl. Na otázku, jestli mi dojde SMS, kdyby se zpoždění změnilo, abychom někam ještě mohli jít, řekla, že toto jsou všechny dostupné informace. Když už jsme se blížili očekávanému času příjezdu autobusu, znovu jsme zavolali na infolinku. Máme prý čekat ještě půl hodiny. Za půl hodiny se zase nic nedělo. Paní na infolince nás přesvědčovala, že už by autobus měl být před Táborem. Po dalších 20 minutách dorazil jenom FlixBus v protisměru. Tak jsme znovu telefonovali, operátorka opět nic nevěděla, začala spekulovat, jestli si řidič nevzal pauzu. Po deseti minutách nám zavolala zpět a sdělila, že autobus nepojede vůbec a že si máme vzít náhradní dopravu. Až potom konečně přišla SMS, kvůli níž jsme vyplňovali kontakt v objednávce. Kromě toho, že nebyla česky, tam psali, že 'autobus má větší očekávané zpoždění', a jestli chceme, tak můžeme zrušit svou rezervaci - žádná zmínka o tom, že autobus vůbec nepojede," vzpomíná Siwková.

Na zrušení spoje mezi Prahou a Brnem si stěžuje třeba i Štěpánka Havlíčková. Podobnou zkušenost mají také lidé, kteří napsali na Facebook FlixBusu - ne vždy se ale redakci podařilo ověřit jejich identitu. Některým prý alespoň přišla SMS v noci předtím, než se ráno vydali na zastávku. Firma to ale popírá. "Od počátku provozu linek dosud nebyl žádný spoj zcela zrušen," reaguje David Klempíř, mediální zástupce FlixBusu v Česku.

Zpoždění, vynechání plánovaných zastávek či špatnou komunikaci hlásí i cestující na Facebooku. Někteří také píší o couvání 200 metrů na dálnici, když řidič špatně odbočil ze sjezdu. Dva z autobusů pak poškodily střechu, když řidič špatně odhadl výšku - cestujícím se naštěstí nic nestalo.

"Jeden na nájezdu do Brna nevjel na střed viaduktu, a jelikož jde o dvoupatrový autobus, přišla k úhoně střecha. Druhý pak na zastávce v Písku, která nepočítá s patrovými busy, opět poškodil střechu," potvrzuje mediální zástupce FlixBusu. "Ani v jednom případě nejde o nic, co by se nevyřešilo v brzkých dnech a týdnech - linky je jednoduše třeba si najet," dodává.

Na lince do Českých Budějovic se podle FlixBusu jednalo o souběh více komplikací kvůli pochybení jednotlivce, firma z toho "vyvodí odpovídající důsledky a poučení do budoucna". Pokud jde o zpoždění, zejména mezi Prahou a Brnem, odkazuje FlixBus na špatnou dopravní situaci. Nehoda na dálnici D1 zkomplikovala dopravu zejména v pátek. Problémy tam měly i žluté autobusy konkurenčního RegioJetu - na rozdíl od FlixBusu jim ale vedle zákaznické podpory nechybějí ani záložní vozy či řidiči.

"Kvůli stavu dálnice D1 a možným zpožděním nasadíme do rotace dva autobusy navíc včetně posádek. Věříme, že to bude k eliminování časových ztrát dostatečné," slibuje za FlixBus David Klempíř.

Pozadu za žlutou konkurencí zůstává zelený FlixBus také při kompenzacích. Polovinu ceny jízdného vrátí jen při zpoždění delším než jedna hodina, pokud jej zavinil přímo dopravce. "Pokud je způsobené důvodem, který nemůžeme ovlivnit, jako například dopravní nehoda, neprůjezdná dálnice, zásah vyšší moci, tak kompenzaci neposkytujeme," říká Klempíř.

Oproti tomu RegioJet nabízí pro rozkopanou D1 speciální podmínky. "Při půlhodinovém zpoždění, a to i námi nezaviněném, vracíme čtvrtinu ceny, při více než hodinovém pak celou cenu," potvrzuje mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Obecně pak RegioJet věří, že při srovnatelné ceně jízdenek (nepočítáme-li dočasné a kapacitně omezené slevy FlixBusu) nabízí kvalitnější služby. A pokud jde o cestu mezi Prahou a Brnem, od prosince RegioJet výrazně posílí i dosavadní vlakové spojení.

"Žluté autobusy potřebují konkurenci, na většině linek získaly prakticky monopol a kvalita jde dolů. Stevardi často chybějí i na těch spojích, kde je RegioJet ještě nezrušil," domnívá se Roman Novotný, který s bývalou Student Agency pravidelně dojíždí. Se žlutými autobusy zažil i řadu nepříjemností, přesto první dvě cesty FlixBusem pro něj byly nečekaně velkým zklamáním.

"Kromě nižší ceny a sedaček, které lze posunout do strany, a získat tak víc prostoru, nenabízí FlixBus nic lepšího. Myslím, že vstup do Česka podcenil, standard je tu díky RegioJetu přece jen vyšší. Vždyť kdy jindy by měli zaujmout, než právě při startu," říká Novotný. Problémy byly i tam, kde je vůbec nečekal - například wi-fi se tvářila jako fungující, ale nešlo se v ní připojit na internet.

Novotný připomíná i komplikovaný nákup jízdenky - každou je nutné objednat a zaplatit samostatně. Změna nebo zrušení rezervace navíc přijde na 25 korun, a to i třeba týden předem (RegioJet v zásadě neúčtuje žádný poplatek, výměna den předem je bezplatná i v jinak komplikovaném e-shopu Českých drah).

"Stránka FlixBusu mi chvíli vykala, chvíli tykala. A jejich formulář pro platbu kartou na mne nepůsobil zrovna důvěryhodně - standard v Česku je jiný. Chce po mně i jméno držitele karty. Zadal jsem smyšlené jméno a platba přesto prošla," upřesňuje Novotný.

Nechybějí ani pozitivní ohlasy. Obecně navíc platí, že spokojení zákazníci se vždycky ozývají méně než ti nespokojení. "Po přečtení příspěvků a názorů na FlixBus jsem se cesty opravdu bála, o to víc jsem byla překvapena. Cestovala jsem v pondělí 17:25 z Ostravy do Prahy. Autobus přijel do Ostravy dřív, řidič byl velice milý a uměl plynule česky i anglicky. Cesta byla bezproblémová," píše na Facebooku Petra Pavelková.

Větší komplikace nezažili ani cestující, které jsme oslovili v pondělí po příjezdu z Brna do Prahy. Většina se nicméně shodovala, že nevidí důvod, proč zůstat u FlixBusu i poté, až se jízdenky vrátí na zhruba stejnou úroveň jako u RegioJetu.

Podle mediálního zástupce FlixBusu s sebou podobné prvotní potíže přináší jakýkoliv start linek. "I z toho důvodu startujeme nové linky 14 dní před zahájením hlavního období, tedy s příchodem školního roku. Je to situace, která může potkat každého dopravce," říká Klempíř. Další dvě vnitrostátní linky - z Prahy do Plzně a Karlových Varů - spustí FlixBus 3. září.

