Cenová válka autobusů. RegioJet vyrovnal FlixBus, ten startuje s akčními jízdenkami za 25 korun

před 58 minutami

FlixBus vyjíždí a konkurence reaguje. RegioJet vyrovnal ceny jízdenek na trasách, na kterých bude operovat jeho nová konkurence.

Praha - Souboj mezi žlutými a zelenými autobusy na českých vnitrostátních linkách startuje naostro.

Německý dopravce FlixBus od dnešního dne jezdí z Prahy do Brna, Karlových Varů a Českého Krumlova (přes České Budějovice) a láká na akční ceny jízdenek za 25 korun, kterých prodává do deseti na spoje do 17. září. RegioJet na to reaguje a oznámil zlevnění jízdenek na trasách, na které vyjíždí jeho "zelená" konkurence.

Kromě již zmíněných tras tak ReioJet zlevňuje ještě na linkách z Prahy do Plzně a Liberce, kde FlixBus začne jezdit od 3. září. FlixBus minulý týden oznámil ceny, se kterými do souboje o české zákazníky půjde. Ty vyšly o něco levněji než u RegioJetu a také u Českých drah.

Například ceny z Prahy do Brna začínají u FlixBusu na 149 korunách, zatímco u RegioJetu byly jednotně 165 korun u kreditové jízdenky nebo 210 korun pro neregistrovaného cestujícího. Jízdenku Českých drah lze koupit v předprodeji a se slevovou kartou od 165 korun, jinak od 199 korun.

RegioJet od dneška ceny mění. Nejlépe jízdenky vyjdou pro ty, kdo mají kreditovou jízdenku žlutého dopravce. Tito lidé se dostanou na ceny FlixBusu. Do Brna a Českého Krumlova tak budou jezdit za ceny začínající od 149 korun (doteď 165 a 185 Kč), do Karlových Varů od 129 korun (doteď 145 Kč), do Českých Budějovic od 119 korun a do Liberce a Plzně od 69 korun (doteď 85 a 80 Kč).

RegioJet nově přechází na systém, kdy ceny bude stanovovat takzvaně dynamicky, tedy s ohledem na obsazenost autobusů. S vyšší obsazeností bude cena jízdenek stoupat. Bez kreditové karty, tedy bez dřívější registrace u RegioJetu, vyjdou jízdenky dráž. Například jízdenka do Brna začíná na 179 korunách.

RegioJet reaguje na příchod nové konkurence také prodloužením času, kdy je možné stornovat jízdenku. Nově dopravce umožní storno až 15 minut před odjezdem, dosud platila půl hodina. FlixBus má stejných 15 minut, ale za storno vybírá poplatek 25 korun. U RegioJetu je storno bez poplatku.