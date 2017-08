Student Agency omezí spoje z Brna a některé autobusy v Praze opustí Florenc

AKTUALIZOVÁNO před 13 hodinami

Mezi Brnem a Ostravou bude od září jezdit o dva spoje RegioJetu méně. Na lince z Brna do Českých Budějovic zruší firma jeden spoj. Autobusy, které vyjíždějí z Prahy do Klatov, už nebudou jezdit z Florence, ale ze Zličína.

Brno - Dopravce Student Agency, který provozuje autobusy pod značkou RegioJet, zruší od 3. září na lince z Brna do Ostravy dva spoje. Jako důvod uvedl v informačním e-mailu pro zákazníky nedostatečnou obsazenost spojů.

Na lince z Brna do Českých Budějovic zruší jeden spoj. V Praze na dvou linkách opouští centrální autobusové nádraží na Florenci, které bývá při dopravních zácpách v centru Prahy hůře dostupné a autobusy nabírají zpoždění. Místo toho bude jezdit ze Zličína či z Hradčanské.

Až dosud dopravce jezdil do Ostravy se sedmi spoji, od nového školního roku jich bude pět. Do Olomouce jich pojede místo jedenácti také o dva méně. Na lince do Olomouce je silná konkurence, autobusy zde provozuje Arriva Morava, poměrně nově FlixBus a také Leo Express. Stejní dopravci jezdí i do Ostravy, ti však na rozdíl od firmy Radima Jančury neobsluhují Frýdek-Místek, Nový Jičín a Příbor.

Zrušením jednoho spoje z Brna do Českých Budějovic zaniká jediný, který spojoval Brno s Humpolcem, zároveň zaniká odpolední spojení Brna s Pelhřimovem a Táborem.

Spoje, které vyjíždějí z Prahy do Klatov, už nebudou jezdit z Florence, ale ze Zličína. Autobusy do Plzně už s jedinou výjimkou za den z tohoto autobusového nádraží jezdí. Do severních Čech, tedy do Mostu, Chomutova či Loun, se bude jezdit pouze ze zastávky u stanice metra Hradčanská. Podobně jezdí například z Černého Mostu do Liberce a Hradce Králové či z autobusového nádraží Na Knížecí na Smíchově do jižních Čech.

"Změny souvisejí jednak se vývojem poptávky na jednotlivých linkách a jednak - jako každý rok - s přechodem mezi letní a zimní sezónou. Celkově počet nových spojů a linek otevřených v letošním roce výrazně převyšuje počty těch, které jsme se rozhodli z nějakého důvodu omezit," říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

"V případě trasy Brno - Ostrava se jedná o dva spoje v každém směru s tím, že na lince v části trasy využívají cestující z Brna do Ostravy přestupy na vlaky RegioJet v Olomouci, což je pro cestujícího na trase Brno - Ostrava rychlejší a cenově výhodnější varianta a stále více cestujících ji využívá. Vedle optimalizace počtu spojů ale budeme naopak posilovat kapacitu autobusových spojů na trase Brno - Ostrava ve špičkách," dodává Ondrůj.

Autobusové linky Praha - Znojmo bude firma posilovat o další páteční a nedělní spoj. Další novinky pak chystá na podzim, například nové linky na Ukrajinu.

RegioJet bude také pokračovat na některých linkách v konceptu low cost, kdy dopředu avizuje, že v autobuse není přítomný steward. Stejně jako řada dalších zaměstnavatelů se Student Agency potýká s nedostatkem personálu.