Firma Vodňanská drůbež má novou porcovnu kuřat za stovky milionů

Firma Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert postavila ve Vodňanech novou porcovnu na zpracování jatečných kuřat. Investovala do ní stovky milionů korun. Hodinová kapacita porcovny vzrostla ze 4500 na 7500 kusů kuřat. V příštích dvou letech plánuje firma ve Vodňanech novou porážku kuřat a v Modřicích rozšíření porcovny, řekl generální ředitel společnosti Milan Říha.

Novou porcovnu postavila firma ze dvou důvodů. "První byl, že areál je z roku 1965, budovy jsou konstrukčně zastaralé, nízké stropy a nedá se tam uplatnit nová technologie. Druhý důvod byl, že neustále roste spotřeba drůbežího masa, chtěli jsme to řešit i navýšením kapacity, ale ve starých provozech už to nebylo možné," řekl ředitel. Spotřeba drůbežího masa podle něj roste v ČR každý rok o půl až jeden kilogram na obyvatele.

V novém provozu uplatnila firma prvky, jež ve starém nemohla jako kalibraci nebo roboty. Firma stavěla od ledna 2020, sklady, balírnu, porcovnu a expedici. Ve druhé etapě, plánované na rok 2023, přibude nová porážka na zpracování jatečných kuřat. Vodňanský závod poráží 9000 kusů kuřat za hodinu, po rozšíření to bude 13.500 kusů. Roční produkce firmy stoupne do čtyř let o deset milionů kuřat na 75 milionů kusů. Již teď se díky nové porcovně zvedla kapacita porážky.

Výrobní závody má firma v jihočeských Vodňanech, Mirovicích a v jihomoravských Modřicích. Modernizaci porcovny a balírny kuřat plánuje firma i v Modřicích. Začne na podzim, hotová by mohla být do konce příštího roku. V Modřicích je kapacita porcovny 7500 kusů kuřat za hodinu, vzroste na 13.000 za hodinu. Potom se začne budovat nová porážka ve Vodňanech. Devítihektarový areál se po investicích rozšíří o dva hektary.

Vodňanská drůbež prodává asi 70 procent porcovaných výrobků a 30 procent kuřat v celku. Firma si přes 55 procent surovin zajišťuje z vlastních výkrmů, kromě toho má 80 smluvních chovatelů z ČR. Na export jde 12 procent produkce, téměř jen chlazené výrobky, nejvíc na Slovensko, do Německa či Rakouska.

Vodňanská drůbež je největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR a jediný český zpracovatel kachen. V Česku má přes 1600 zaměstnanců, z toho ve Vodňanech pracuje asi 590 lidí. Asi 70 procent zaměstnanců ve Vodňanech jsou Češi, zbytek Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři a Mongolové. Loni firmě klesl meziročně zisk po zdanění o pět procent na 107,6 milionu. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply o půl procenta na 5,73 miliardy, jak vyplývá z výroční zprávy. Výsledky podle Říhy ovlivnila koronakrize, kdy sedm měsíců nefungovaly restaurace.

Firma eviduje velký zájem o smažené polotovary jako hamburgery či gordon bleu, posílila proto jejich výrobu.

V roce 2020 prodala firma 100 979 tun chlazených, zmrazených a masných výrobků. Zhruba 85 procent výrobků prodá firma chlazených, zbytek mražených. Firma patří do koncernu Agrofert. Jeho konsolidovaný zisk loni meziročně klesl o 16 procent na 3,76 miliardy korun.