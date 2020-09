Vodňanská drůbež z Agrofertu investuje do kachen. Denně porazí až 32 tisíc kusů

Firma Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert zprovoznila v Mirovicích na Písecku poloautomatickou porcovnu kachen. Kapacita porážky stoupla z 20 000 na 32 000 kusů denně. Firma investovala do porcovny pět milionů Kč. Do roku 2024 chce postavit další výrobnu a nabízet čtvrtinu produkce kachního masa jako tepelně opracované výrobky.

Závod v Mirovicích je jediný český zpracovatel kachen v Česku. "Trh má zájem o kachní prsa bez kosti a o kachní stehna. Dnes jsme schopni porcovat deset až patnáct tisíc kusů za jeden výrobní den. Umíme dělat jak drůbež vodní, tak hrabavou, kuřata i kachny," uvedl ředitel mirovické provozovny Jan Dolejší.

Kachny se dřív porcovaly pomocí kotoučových pil. Dělily se ale jen základní části, jako kachní půlky, případně prsa s kostí a kůží a čtvrtky. Potom se podle Dolejšího prsa nákladně vykosťovala.

V nové porcovně je dopravník s plastovými trny, kam se napichují celá těla kachen, pak se odřezávají jejich části. "První se snímá kachní stehno, následně kachní prso a pak se odřezávají křídla. Začátek je celá kachna napíchnutá na trn, konec je skelet, který vypadne," popsal Dolejší.

Firmě roste prodej chlazených kachen, i proto porcování inovovala. Poměr mraženého a chlazeného zboží je 20:80. Stejně jako u kuřat chtějí lidé spíš díly. Firma je dodává pro maloobchod, závodním jídelnám a řeznictvím.

"Možnost vyrábět požadovaný podíl dílů byla rozhodující, a proto jsme porcovnu zmodernizovali," řekl generální ředitel společnosti Milan Říha. Poměr porcované a neporcované výroby je půl na půl. "Díky tomu, že jsme schopni dělat filet bez kostí, je o to zájem v zahraničí. Jsme schopni výrazně zlepšit export," dodal Říha. Firma nejvíc vyváží do Německa, Rakouska, na Slovensko, nově do Slovinska.

Roční porážka v Mirovicích, kde pracuje 270 lidí, je čtyři miliony kachen. Zlatých kuřat, která se chovají 49 dní, porazí za rok 1,5 milionu, klasických kuřat přes dva miliony. Firma má 35 dodavatelů z ČR.

Ve čtyřhektarovém areálu chce firma postavit i výrobnu a dělat tam celé pečené kachny i jednotlivé části. V ČR se kachna podle Říhy vnímá jako klasika, pečená s knedlíky a zelím. Ve světě se ale jí i jako minutka, se zeleninou, s rýží. Firma nabízí i kachní klobásu, tlačenku či roládu.

U kuřat už zpracovává velké množství do výrobků, třeba jako sous-vide (upečené maso). Mění i balení kachen. Teď je dává na polystyrénový tácek. Nově ho nahrazuje polypropylen, plně recyklovatelný, díky němu se také o několik dní prodlouží trvanlivost zboží.

Provoz v Mirovicích začal v roce 1948, kdy vzniklo mlékařské družstvo, časem přibyla produkce vajec a hus. V roce 1995 vstoupila majetkově do podniku Mirka Mirovice firma Jihočeská drůbež.

Vodňanská drůbež je největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR. V Česku má 1616 zaměstnanců. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží měla loni 5,7 miliardy Kč, zisk po zdanění 113,3 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy.