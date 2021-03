Ptačí chřipka se potvrdila u volně žijících ptáků na Moravě i v Praze

Virus ptačí chřipky byl zjištěn u volně žijících ptáků ve čtyřech dosud nezasažených krajích - ve Zlínském, v Olomouckém, v Ústeckém a v Praze. U uhynulé labutě v Kvasicích na Kroměřížsku byl zjištěn subtyp H5N5. Jde o první letošní výskyt tohoto subtypu v Česku, u ostatních jde o H5N8.

"Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících vodních ptáků na pěti různých místech České republiky. Ve čtyřech případech se jedná o subtyp H5N8, který byl detekován u kachen divokých na Paseckém potoce ve Zlíně, dále pak u labutí na Jesenicku v Olomouckém kraji, v Praze na Císařské louce a v Žatci v Ústeckém kraji. V jednom případě byl u nalezené uhynulé labutě zjištěn subtyp H5N5, konkrétně v Kvasicích na Kroměřížsku," informoval mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček

Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé neznamená nový výskyt problém pro komerční chovy. Mají podle ní vysokou míru biologické bezpečnosti. Na pozoru by se ale měly mít malochovy, zvláště s volnými výběhy, kdy může přijít krmivo do styku s volně žijícím ptactvem.

V Žatci na Lounsku veterináři potvrdili u labutě ptačí chřipku typu H5N8, který většinou není přenosný na člověka. Labuť usmrtili. V okolí místa nálezu nakaženého ptáka jsou velkochovy drůbeže, například firmy Vodňanské kuře. Veterinární správa si pracovně vytyčila zhruba desetikilometrový okruh a velkochovy o výskytu virusu informovala.

"Protože to je v přírodě, tak tam se nedělají žádná mimořádná opatření, žádné ohnisko se nevytváří ani ochranné pásmo, ale my pracovně máme vytyčené zhruba desetikilometrové pásmo, to není legislativně," řekl ředitel Krajské veterinární správy Petr Pilous. Pásmo zasahuje například velkochov kuřat Xaverov, Astra Žatec a další. Veterináři chovatele upozornili a vyzvali je ke zvýšené pozornosti při krmení.

V Česku je v současnosti osm ohnisek choroby v chovech. Poslední bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v obci Hněvnice v Plzeňském kraji. Ohniska v chovech byla zatím zjištěna v Jihočeském, Středočeském, Pardubickém a Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina. U volně žijících ptáků navíc v Libereckém kraji.

Související Rusko zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky na člověka

V Česku se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98 000 ptáků, a to většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Choroba je nebezpečná pro ptáky, dosud se předpokládalo, že se choroba na lidi nepřenáší.

V únoru ale oznámilo Rusko, že zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka. Podle úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor jde o první zjištěnou nákazu tohoto druhu na světě. Podle Dlouhé se spotřebitelé nemusí obávat, přenos choroby nikdy nebyl prokázán z člověka na člověka, ani ze zpracované drůbeže na lidi. Měli by ale dodržovat základní hygienická pravidla při přípravě pokrmů, podobně jako kvůli salmonelóze.