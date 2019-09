KFC chce předstihnout McDonald´s. V Česku sází na samoobslužné kiosky a další inovace

Provozovatel restaurací rychlého občerstvení KFC a Burger King AmRest loni meziročně zvýšil tržby o zhruba 610 milionů Kč na 3,7 miliardy Kč. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel KFC Libor Hubík.

Společnost v úterý otevřela v pražských Nových Butovicích svou 100. pobočku, do konce roku jich plánuje otevřít dalších pět. Podle Hubíka by se tak mělo podařit předběhnout v počtu poboček konkurenční řetězec McDonald´s. Roční tržby má však konkurence stále vyšší zhruba o dvě miliardy korun. Značka KFC letos oslavila 25. výročí na českém trhu.

V loňském roce společnost obsloužila 39,7 milionu zákazníků, letos KFC očekává 15procentní nárůst na 45,7 milionu hostů. "Rok 2019 bude minimálně stejně dobrý jako ty růsty předtím," dodal Hubík. Podle něj i ostatní značky společnosti jako Starbucks nebo Burger King rostou obdobně jako hlavní značka skupiny na českém trhu. Do budoucna by podle Hubíka měly tržby firmy překročit pět miliard korun.

Maso firma získává především od společnosti Vodňanská drůbež patřící do koncernu Agrofert. Ten do předloňského února vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), následně jej vložil do svěřenských fondů. Část produktů z drůbežího masa odebírá také z Drůbežářského podniku Klatovy. Podle Hubíka v současnosti není žádný další český dodavatel, který by dokázal dodávat v obdobně kvalitě a množství.

Společnost rozšiřuje síť poboček se samoobslužnými kiosky, které nahrazují klasické pokladny. V tuto chvíli je nainstalovaných 170 kiosků ve skoro 60 restauracích, do konce září jich plánuje mít 250 v 79 restauracích, přes kiosky se již nyní platí pětina transakcí na pobočkách.

V současnosti pak firma testuje službu Objednej&Vyzvedni, v mobilní aplikaci si lidé jídlo objednají předem a v určený čas si pokrm na pobočce vyzvednou. Tuto inovaci chce společnost spustit ve všech restauracích.

Tržby amerického řetězce rychlého občerstvení McDonald ́s loni v Česku vzrostly o 12,2 procenta. Za hamburgery, hranolky a další potraviny loni zákazníci v tuzemských 99 restauracích utratili 5,81 miliardy korun.