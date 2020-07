Kuchárna, škubárna, porcovna. Babiš investuje do kuřat, porazí jich 13 500 za hodinu

Firma Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert patřícího do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše staví ve Vodňanech novou porážku na zpracování jatečných kuřat. První část prací za stovky milionů korun skončí v červnu 2021. Závod poráží 9000 kuřat za hodinu, po rozšíření to bude 13 500 kusů. Roční produkce firmy stoupne do čtyř let o deset milionů kuřat na 75 milionů kusů.

Vodňanská drůbež je největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR a jediný český zpracovatel kachen. V Česku má 1616 zaměstnanců, z toho ve Vodňanech pracuje 590 lidí. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží měla firma loni 5,7 miliardy Kč, meziročně podobné. Zisk po zdanění klesl podle výroční zprávy zhruba o pětinu na 113,3 milionu Kč. Související Vietnamci s podivnými vízy a otřesné podmínky. Německý web popsal Babišovu drůbežárnu Vodňanský závod funguje od roku 1965. "Jak rostla spotřeba drůbežího masa a požadavky obchodu, tak jsme postupně rozšiřovali, modernizovali, ale už to dál nešlo. Kapacitně jsme na konci a chceme uplatnit prvky, které by se ve starém provozu těžko uplatňovaly: kalibrace, umístění některých robotických strojů. Všechno je s cílem - z hlediska zdravotní bezpečnosti - aby se výrobku dotklo co nejméně rukou," uvedl generální ředitel firmy Milan Říha. Nový provoz staví firma od ledna 2020, sklady, balírnu a porcovnu, jejíž hodinová kapacita vzroste ze 4500 na 7500 kuřat. V druhé etapě, plánované na roky 2022 až 2023, přibudou kuchání i škubání. Díky novým technologiím přesune firma část zaměstnanců do výrob polotovarů, sous-vide (upečené maso), vařených, grilovaných výrobků či produkce pro řetězec KFC. Devítihektarový areál se po investicích rozšíří o dva hektary. "Čím dál větší trend je cesta polotovarů, lidé kupují menší části, a ne celá kuřata," řekl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Vodňanská drůbež prodává asi 70 procent porcovaných výrobků a 30 procent v celku. Cílem je zvýšit poměr na 85:15. Podobnou modernizaci porcovny a balírny kuřat plánuje firma do roku 2023 v jihomoravských Modřicích. V Mirovicích na Písecku poráží kachny i kuřata, ve východočeských Skořenicích má sklad a expedici. Související Babiš: Německý text o cizincích v Agrofertu je vymyšlený. Jde o boj s odpůrci migrace Kuřata bude nově vodňanský závod omračovat plynem namísto elektřinou. Efektivnější bude ve firmě, jež denně prodá 400 tun masa, logistika. Firma si přes 55 procent surovin zajišťuje z vlastních výkrmů, kromě toho má 80 smluvních chovatelů. Na export jde 12 procent produkce, téměř jen chlazené výrobky, nejvíc do Německa či Rakouska. Vývoz roste. Asi 70 procent zaměstnanců ve Vodňanech jsou Češi, zbytek Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři a Mongolové. Fluktuace je 3,6 procenta. Před třemi lety zrekonstruovala firma za 30 milionů ubytovnu pro 100 lidí. Ve Vodňanech iniciovala i obor řezník-uzenář, letos bude prvních deset absolventů. Související Kuřata z Agrofertu nahradit nelze, tvrdí KFC. Počtem poboček už dotahuje McDonald's V roce 2019 nakoupila firma 132 978 tun živých kuřat, což je meziročně o 6000 tun víc, a prodala 102 818 tun výrobků, což je nárůst o 970 tun. Zhruba 85 procent výrobků prodá firma chlazených, zbytek mražených, vyplývá z výroční zprávy. Firma patří do koncernu Agrofert. Jeho konsolidovaný zisk loni meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 miliardy korun.