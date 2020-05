Paříž, Frankfurt nebo Helsinki. Přímých letů do Prahy pomalu přibývá, projděte si je

Evropské aerolinky začínají postupně obnovovat své linky do Prahy. Od června začne do Paříže létat společnost Air France, která bude během měsíce postupně navyšovat počet spojů. Lety z Frankfurtu nad Mohanem obnoví také Lufthansa, od července pak chce začít létat z Helsinek také Finnair. Vyplývá to z informací dopravců a Letiště Praha.

Provoz na pražském letišti tak pomalu ožívá. V dubnu letiště zaznamenalo bezprecedentní pokles provozu o 99,6 procenta, když odbavilo 5031 cestujících. Na konci měsíce fungovaly pouze dvě pravidelné linky, a to do Minsku a Sofie.

V květnu už se situace začíná ovšem mírně obracet. Na začátku měsíce byla obnovena denní linka KLM do Amsterodamu, v provozu je také přímá linka Eurowings do Düsseldorfu. Od pondělí obnovily provoz i tuzemské ČSA, které zatím létají do Paříže, Amsterodamu a Frankfurtu nad Mohanem, v dalších dnech přidají spoje i do Stockholmu a Bukurešti. Společnost také uvedla, že v případě pozitivního vývoje by další linky mohla spouštět v průběhu následujícího měsíce.

V červnu by pak podle očekávání měly postupně přibývat linky i dalších dopravců. Obnovení spojů do Frankfurtu od 1. června už ohlásila Lufthansa. Dalším velkým dopravcem, který se do Prahy vrátí, jsou Air France. Ty začnou z Prahy na pařížské letiště Charlese de Gaulla létat od 3. června. Zpočátku budou vypravovat jeden až dva lety týdně, od konce června by do Paříže měly letět celkem čtyři spoje francouzského dopravce. Od července pak plánuje obnovení linky do Helsinek finský dopravce Finnair.

V úterý na letiště také mimořádně přiletělo letadlo společnosti Libyan Airlines z města Misuráta. Šlo o repatriační let, běžný provoz nemá dopravce v Evropě povolen.

V loňském roce letiště odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Kvůli krizi se však dá očekávat, že se letos k tomuto číslu letiště nepřiblíží, přičemž pokles bude znatelný i po krizi. Podle prognóz odbaví letiště v příštím roce kolem deseti milionů pasažérů a k loňským statistikám se letiště znovu dostane až za tři roky.