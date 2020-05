Letiště, kterými běžně projdou tisíce lidí během pár minut, zejí prázdnotou. Řada leteckých společností už kvůli cestovním omezením oznámila finanční problémy. Jiné se pomalu snaží zařadit alespoň část svých linek. Jak dnes vypadá cesta z New Yorku do Prahy, popsala pro Aktuálně.cz česko-americká rodina, která byla na jednom z prvních obnovených letů do Česka. Nyní je v karanténě.