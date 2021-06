Evropská komise se připojí k české žalobě na Polsko kvůli dolu Turów

Evropská komise se zapojí do žaloby na Polsko, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšiřování těžby v polském uhelném dole Turów. Podle agentury Reuters so oznámila ve středu.

České úřady se na unijní justici s žalobou obrátily v únoru. Soudní dvůr minulý měsíc nařídil zastavení těžby v tomto dole až do vynesení konečného rozsudku. Polsko ale opakovaně uvedlo, že provoz nepozastaví.

Podle Prahy porušuje Polsko unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby v dole Turów bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Rozšiřování dolu podle českých úřadů mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.

"Mohu nyní potvrdit, že komise předložila svou žádost vystoupit (v této kauze) před soudním dvorem," citovala agentura Reuters mluvčího unijní exekutivy.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Česka a Německa. Lidé se obávají zvýšeného hluku, prašnosti a především ztráty vody.

Rozhodnutí komise stát se vedlejším účastníkem řízení přivítala například ekologická organizace Greenpeace. "Jsme rádi, že se Evropská komise k soudnímu sporu přidala," uvedla Nikol Krejčová z Greenpeace. "Vyslala tak jasný signál, že ilegální těžba se musí zastavit," dodala.

Česko žádá pokutu pět milionů eur

Česká vláda v pondělí schválila, aby ministři životního prostředí a zahraničí sjednali s Polskem ohledně dolu Turów mezivládní dohodu. Česko má zároveň podle usnesení vlády navrhnout Soudnímu dvoru EU, aby Polsku uložil penále ve výši pěti milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně, neboť nerespektovalo pokyn unijního soudu přerušit práce v dole.

Česká republika by podle Greenpeace nyní měla k jednání přizvat i Evropskou komisi, aby zvýšila šance na dosažení dobré dohody. "Při vyjednávání si Česká republika a Evropská komise mohou společně klást podmínky, které bude pro Polsko těžké odmítnout," uvedla Krejčová.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku loni v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy.

