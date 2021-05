Česko může kvůli dolu Turów žádat pokutu pro Polsko. Komise vývoj monitoruje

Pokud chce Česko vyvinout další tlak na Polsko, aby přerušilo těžbu v hnědouhelném dole Turów, má možnost požádat Soudní dvůr Evropské unie, aby stanovil pokutu. Evropská komise (EK) vůči rozhodnutí Polska neuposlechnout příkazu soudu nijak aktivně vystupovat nebude, případ ale hodlá pozorně sledovat, sdělila mluvčí unijní exekutivy.

Soud EU předminulý týden Polsku na žádost Česka nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale před týdnem veřejně oznámil, že Polsko nařízení "samozřejmě nedodrží", neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky. Dodal, že Česko slíbilo žalobu stáhnout, což premiér Andrej Babiš později popřel. Žaloba podle něj trvá, ačkoli obě strany jednají o vyřešení sporu prostřednictvím mezivládní dohody.

Komise v uplynulých dnech několikrát zopakovala, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu uhlí v dole Turów, a to až do vydání konečného verdiktu v tomto sporu. Polsku ale patrně nehrozí žádný postih, který by iniciovala sama exekutiva EU.

"Pokud by se polské úřady rozhodnutí soudu nepodřídily, soud může na žádost Česka vyměřit státu pokutu," sdělila mluvčí komise.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu až do roku 2044. Po předběžném opatření soudu však Polsko poprvé projevilo ochotu vyřešit spor dohodou.

Komise už loni v prosinci v právně nezávazném stanovisku došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy.

Polsko podle komise dlouhodobě neplní požadavky soudu EU v jiném sporu týkajícím se ochrany přírody, a to těžby dřeva v Bělověžském pralese. Unijní soud už v roce 2018 nařídil ukončit kácení ve velkém, které ohrožovalo místní výjimečný ekosystém. Komise letos v únoru uvedla, že Varšava se verdiktu zcela nepodřídila, na pokuty ale zatím nedošlo.