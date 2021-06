Na právní kroky ohledně Turówa má Česko podle Varšavy nárok. Věří ale v řešení

Zájem o dohodu s Českou republikou ohledně dolu Turów má i polská strana, shodli se v úterý polští představitelé. Česká vláda v pondělí schválila, aby ministři životního prostředí a zahraničí sjednali s Polskem mezivládní dohodu. Česko má zároveň podle usnesení vlády navrhnout Soudnímu dvoru EU, aby Polsku uložil penále ve výši pěti milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně.

Polsko totiž nerespektovalo pokyn unijního soudu přerušit práce v dole. Na takový krok má podle Varšavy Praha nárok.

"Česká vláda v rámci vyjednávání využívá právní nástroje, na které má nárok. Český premiér včera (v pondělí) dostal mandát k vyjednávání o přátelském urovnání sporu," řekl polskému rozhlasu vládní mluvčí Piotr Müller, podle kterého se oba státy blíží finální podobě dohody.

"Jsem stoprocentně přesvědčen, že se dohodneme, nemějte strach," uvedl polský ministr Michal Wójcik. "Považuji to za normální," dodal ministr k možné pokutě s tím, že strategií Varšavy je s Prahou vyjít.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu Turów, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Soud EU v květnu Polsku na žádost České republiky nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole. Polsko ale opakovaně uvedlo, že provoz nepozastaví.

Penále pět milionů eur denně má Polsko dostat za to, že těžbu v Turówě bezodkladně nepřerušilo. Žalobu by Česko mělo podat v nejbližších dnech, uvedl v pondělí český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní a chce tam těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů.

Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Česka a Německa. Lidé se obávají zvýšeného hluku, prašnosti a především ztráty vody.