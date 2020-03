Ekonomický balíček přehledně: EET, peníze a úlevy živnostníkům, změny ošetřovného

Nárok na ošetřovné dostane širší okruh lidí

Stát zaplatí ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně.

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se bude po sněmovních úpravách vztahovat i na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.

Nově i pro OSVČ

Na ošetřovné budou mít stejně jako zaměstnanci nárok i OSVČ. Bude jim náležet 424 Kč za den, nejvýš 13 144 Kč měsíčně, a to za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte.

Na základě čestného prohlášení bude možné o ošetřovné žádat na živnostenských úřadech. Žádost bude možné podat také elektronicky. Na ošetřovné budou mít OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) nárok do doby, než budou otevřeny školy.

Žádost bude podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) velmi jednoduchá. Bude stačit vyplnit čestné prohlášení, že žadatel již příspěvek nečerpá v rámci zaměstnaneckého vztahu. Žádosti budou elektronicky i v papírové verzi přijímat všechny živnostenské úřady, kterých je v ČR více než 200.

Živnostníci se se žádostmi na finanční úřady podle informací ČTK obraceli již v minulých dnech, ty je ale musely odmítat, protože program ještě nebyl přijatý. Příspěvek by měli moci čerpat i lidé, kteří se musejí po zavření stacionářů a dalších sociálních služeb starat o postižené či starší členy rodiny.

Vláda bude osobám samostatně výdělečně činným také kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Podnikatelé podle Havlíčka mohou žádat o dotaci řádově od 50 do 80 procent.