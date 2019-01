Kalkulačka ošetřovného: Kolik vám stát nově zaplatí za péči o nemocného

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat:

z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti (ať jde o dítě, či dospělého)

kvůli péči o zdravé dítě mladší 10 let, jehož škola nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodů havárie, epidemie či jiné nepředvídané události

když pečuje o dítě, kterému byla nařízena karanténa

proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla

Podmínkou nároku na dávku je, že ošetřovaná osoba žije s žadatelem v domácnosti. U dětí starších 10 let a dospělých je třeba, aby nutnost ošetřování potvrdil lékař.

Nárok na ošetřovné nemá:

zaměstnaný rodič (často otec) dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (často matka). Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat

osoby samostatně výdělečně činné, ať si platí, nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění

lidé zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce

zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti

Ošetřovné se počítá od 1. kalendářního dne potřeby ošetřování a vyplácí se jen devět kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, vyplácí se nejdéle 16 kalendářních dnů. Během té doby se můžete v péči o nemocného jednou vystřídat, například s druhým rodičem. Dávku je možné čerpat opakovaně.

Výše dávky a jak o ni žádat

Výši ošetřovného si vypočítáte na naší kalkulačce, ale pro informaci: od prvního kalendářního dne činí 60 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den.

Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice. Od ledna 2019 se zvýšily, takže žadatelé s vyšším příjmem dostanou o něco více než loni. Rozdíl v řádu desítek korun je patrný od příjmu nad 30 tisíc korun. Například při mzdě 35 tisíc korun hrubého je rozdíl oproti loňsku 144 korun za devět dní ošetřování.

Lékař nemocného vám vystaví tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování, který předáte zaměstnavateli. Po skončení ošetřování přinesete do práce Potvrzení o ukončení potřeby ošetřování, které opět získáte u lékaře. V případě zavřeného školského zařízení je to tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení, který získáte v daném zařízení.

Zaměstnavatel předá tiskopisy správě sociálního zabezpečení a ta dávku vyplatí. Nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy doklady dostala.